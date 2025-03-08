台南消友會第二辦事處表揚績優警消、善心企業　捐贈住警器

▲台南市消防之友會第二辦事處，7日舉行年度會員大會，會中進行表揚績優消防人員及企業捐贈住宅用火災警報器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會第二辦事處，7日舉行年度會員大會，會中進行表揚績優消防人員及企業捐贈住宅用火災警報器等各項活動，並邀請議員尤榮智、陳秋宏、吳通龍及周奕齊、消友會總會理事長蔡明憲、義消總隊長黃崇銘等貴賓蒞臨，與消友會成員共同見證此次盛會。

會議中，胡正德董事長連任為第二辦事處處長，並感謝各界對消友會團隊的持續支持與關注。處長胡正德表示，未來將持續帶領會員致力於提升消防安全、加強社會責任，讓更多市民能夠在安全的環境中生活。會中還頒發第二大隊績優人員及救護獎勳，對救災及救護工作表現優異的成員表示肯定，感謝他們在每一次緊急狀況中所展現出的專業與奉獻。

此外，也進行了住警器捐贈儀式。大統益公司、台汽電公司、台暉鋁業公司以及地方的劉姓善心人士，齊心協力捐贈了共計300顆住警器，將由第二大隊分發至轄內居民，來提升市民家庭火災安全防護。此舉不僅展現出企業界與地方人士的愛心與責任感，也讓社會各界共同關注火災安全問題，為全市居民提供更全面的保障。

市長黃偉哲指出，感謝消友會第二辦事處一直以來對消防工作幫忙與協助，對於提升轄內消防安全具有深遠的影響。也特別感謝企業及善心人士共同捐贈住警器，廣設住警器確實能降低火災危害，也希望此義舉能有拋磚引玉的善心迴響，共同來提升居家防火安全。

消防局局長李明峯表達對消友會第二辦事處的支持由衷感謝，由胡處長所率領的消友會永遠是消防工作的堅實後盾，不管在消防同仁各項福利、安全保障及救災裝備器材都大力支持，去年底更捐贈1台高壓細水霧幫浦消防車來提升救災戰力，對消防工作功不可沒。除此，對於此次捐贈住警器也表達高度肯定，居家如安裝住警器能於火災發生初期，即時發現即時應變及避難逃生，能有效來降低火災損失，期盼藉由善舉提升住警器裝置率，守護民眾生命財產安全。

第二大隊大隊長王騰毅同樣對消友會第二辦事處的支持及此次企業、善心人士的捐贈住警器衷心感謝，對於轄內消防工作有著無形的激勵及幫助，讓每位消防人員更投入職責為市民保駕護航，也感謝所有貴賓的蒞臨此次消友會會員大會，攜手共同關心消防安全。