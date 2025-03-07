台南提升婦女福祉與權益　黃偉哲力推8項婦女福利政策

▲台南市為提升婦女褔利，致力提升婦女權益與生活品質，黃偉哲市長持續推動婦女8大友善政策，期促進婦女身心健康及提升社會地位，打造更友善的婦女發展環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市為提升婦女褔利，致力提升婦女權益與生活品質，黃偉哲市長持續推動婦女福利政策，2025年將強化8大婦女友善政策，涵蓋婦女褔利、健康照護、安全保障、性別平權、就業支持、弱勢照顧等多面向的服務與保障，期促進婦女身心健康及提升社會地位，打造更友善的婦女發展環境。

黃偉哲市長表示，婦女相關福利與社會發展息息相關，市府將持續加強婦女政策的推動，確保每位婦女都能享有平等的機會與權益。他強調無論是在地婦女、新住民婦女或弱勢婦女等，市府團隊都會持續調整政策並積極與各界合作，提供各族群婦女的照顧與關懷，保障其基本權益，以符合現階段婦女朋友的不同需求，讓每位婦女都能在平等、安全的環境中發揮潛力，實現自我價值。

社會局郭乃文局長指出，今年四處婦女福利服務中心，透過公私協力的方式與在地婦女團體合作共同推動符合在地需求的婦女方案，並將持續提供婦女福利、心理及法律等諮詢服務，提升婦女運用適當的輔助管道，發揮女力。另為慶祝2025國際婦女節，社會局也將舉辦兩場特色活動，永華場以百人瑜珈為亮點，民治場則以親子電影院為特色，展現婦女多元社會參與與活力。

為照顧不同婦女族群需求，社會局設置三處新住民家庭服務中心及19個服務據點等服務平台，並推出多語言的專屬網站，提供新住民各項服務，協助其在台生活適應；衛生局提供婦女免費諮詢、衛教課程及癌症篩檢等服務，全面關注婦女身心健康。針對產婦需求，社會局推出到宅坐月子媒合平台，提供福利身分產婦免費120小時的到宅坐月子服務，並發展身心障礙婦女婚育支持計畫，提升其生活品質。

在婦女就業方面，勞工局「新女力就業服務計畫」加強女性經濟賦權，幫助婦女重返職場，提升經濟自主性。社會局與警察局、衛生局共同推動家庭暴力及性侵害防治工作，建立完善的安全網絡，讓婦女朋友能在安心與友善的環境中生活。市府也注重性別平權，勞工局推動五大企業職場友善指標，建構性別友善職場，促進工作與生活的平衡，並加強性別平等宣導及設施擴增。對於弱勢婦女，市府首創「登月計畫」，免費提供生理用品，改善弱勢女性族群生活條件。