抵制藍白發起的不公罷免！　陳亭妃曬合照喊話：與林俊憲並肩作戰

▲陳亭妃喊話團結台南，與林俊憲、王定宇並肩作戰，抵制不公罷免。（圖／翻攝自Facebook／陳亭妃）

記者郭運興／台北報導

2026台南市長選舉受到關注，民進黨內有意台南市長的立委林俊憲與陳亭妃，更是廝殺激烈。對此，陳亭妃今（7日）曬出綠營大合照表示，從政以來，始終堅信唯有團結才能守護台灣民主，因此，面對藍白陣營發起這場不公罷免，呼籲大家一起站出來，與王定宇和林俊憲兩位立委並肩作戰，團結守護台南，共同抵制這場不正當的罷免連署行動。

陳亭妃曬出「綠營大合照」表示，惡意罷免的風潮已經吹向台南，王定宇與林俊憲的罷免連署站被悄悄進行，面對這場挑戰，民進黨的每一位同志都不應該袖手旁觀。

陳亭妃表示，從政以來，自己始終與民進黨並肩同行，無論經歷多少風雨，都堅信唯有團結才能守護台灣的民主與自由。因此，面對藍白陣營發起的這場不公罷免，亭妃呼籲大家一起站出來，與王定宇和林俊憲兩位立委並肩作戰，共同抵制、反對這場不正當的罷免連署行動。

陳亭妃直言，定宇、俊憲在國會長期努力，不論是強化國防、捍衛台灣，還是揭露國民黨的不當提案，他們的努力是有目共睹的，不應該成為政治報復的對象。

最後，陳亭妃強調，賴清德總統也強調，這是台灣關鍵的時刻，民進黨必須團結，不能讓親中勢力趁機擴張。自己懇請所有台南鄉親，拜託大家堅定一起守護台灣的未來！