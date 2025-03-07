　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南消呼籲清明掃墓不用火　防災永續保平安

▲清明掃墓慎終追遠，但經常發生使用火源不慎引起火災，台南市消防局呼籲民眾：「清明掃墓不用火，防止火災發生」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲清明掃墓慎終追遠，但經常發生使用火源不慎引起火災，台南市消防局呼籲民眾：「清明掃墓不用火，防止火災發生」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

平安孝親月清明掃墓慎終追遠，到祖先墳墓或塔位整理、祭祀，表達追思，為國人優良傳統習俗，但經常發生使用火源不慎引起火災，請小心謹慎，台南市消防局呼籲民眾：「清明掃墓不用火，防止火災發生」。

▲清明掃墓慎終追遠，但經常發生使用火源不慎引起火災，台南市消防局呼籲民眾：「清明掃墓不用火，防止火災發生」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

統計2024年台南市火災件數合計1331件，其中因「掃墓」不慎發生火災為143件，比例約11%，而2024年清明期間（1月27日至4月26日），台南市火災件數合計495件，其中掃墓140件，比例約28%，顯示清明期間因掃墓引起火災占有相當高之比例，雖然皆被消防人員順利撲滅，並無造成危害與人命傷亡，但仍造成空氣汙染，並讓消防人員疲於奔命。

▲清明掃墓慎終追遠，但經常發生使用火源不慎引起火災，台南市消防局呼籲民眾：「清明掃墓不用火，防止火災發生」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

 歸咎起火原因，多數是因為掃墓祭祖使用火源未完全撲滅所造成，今年清明時節將屆，仍是民眾掃墓祭祖重點時期，消防局建議可採取下列措施來避免「清明掃墓」不慎所造成之火災案件：1、 除草不用火，以鐮刀或割草機等工具除草。2、不焚燒紙錢，紙錢放置集中處代焚。3、不燃放鞭炮。4、不亂丟菸蒂。5、垃圾要帶走。

市長黃偉哲呼籲市民「愛要及時，善盡孝道」乃為國人美德，而敬神祭祖請勿燃燒金紙，紙錢放置集中處代焚，既環保又安全，尤其孝親月將屆，民眾「敬神祭祖」頻繁月份，請多加留意。

▲清明掃墓慎終追遠，但經常發生使用火源不慎引起火災，台南市消防局呼籲民眾：「清明掃墓不用火，防止火災發生」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長提醒民眾，發現火災請儘速撥打119報案，並將火災地址及火災狀況講述清楚（因墓地常無地址，請敘述明顯地標或標示），以利消防局派遣適當人車儘速到場搶救，以降低火災危害。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義縣全民防衛動員準備業務會議　探討災害防救策略

嘉檢訪視小組深化檢警調廉與業者交流　促進綠能發展

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造景福宮商圈新風貌

嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同歡共慶

元智36週年校慶　管院成立博士學會陳建松任首屆理事長

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

屏東翁騎車訪友繞2小時迷路　東港警出手協助

嘉義瑞里紫藤花季即將開放　TOP10咖啡館推薦

中央大學Open House Day　啟發年輕學子對未來的探索

嘉義縣全民防衛動員準備業務會議　探討災害防救策略

嘉檢訪視小組深化檢警調廉與業者交流　促進綠能發展

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造景福宮商圈新風貌

嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同歡共慶

元智36週年校慶　管院成立博士學會陳建松任首屆理事長

和平曙光？　以色列哈瑪斯：準備展開「第2階段停火談判」

志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件…家屬哀傷證實

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了　醫示警

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

五桐號新聯名「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周！加碼送保養品+優惠券

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

地方熱門新聞

桃園社宅租金最低2400　逾萬人正在排隊

育德工家校慶展現多元技職教育成果

台南楠西彩繪貨櫃屋打造多功能交誼小舖齊力支持居民生活重建

金防部3月起武裝哨上線　陸軍：確保營區安全

嘉義市「潮風鈴。野餐音樂市集」人潮爆滿

獅子會小檜溪派出所旁綠地　千人植樹

元智36歲生日　管院博士學會陳建松任理事長

2025瑞里花季禁停路段最新資訊公佈！

2025桃園潮流藝術嘉年華　打造舊城新風貌

桃園植樹節栽種在地原生植物　企業響應

嘉義市牛稠溪環快東段工程動土

嘉縣警局阿里山花季　交通管制措施全公開

嘉義市興華高中70周年校慶　家長校友同慶

新北金山浪漫櫻花季！健行賞櫻兼賞杜鵑

更多熱門

相關新聞

台南善心企業支持消防捐贈南消細水霧設備

台南善心企業支持消防捐贈南消細水霧設備

上曜建設開發股份有限公司及永捷創新科技股份有限公司，7日舉辦聯合捐贈儀式，各捐贈1套價值新台幣60萬元高壓細水霧設備給予台南市消防局，並完成南科及仁德消防分隊幫浦消防車改裝工程，由主任秘書丁春能表接受捐贈，並回贈感謝狀。

精進南消一大救護人員靜脈注射技術醫院派專家到班指導

精進南消一大救護人員靜脈注射技術醫院派專家到班指導

南消七大攜手新光三越辦理電動車火災搶救演練

南消七大攜手新光三越辦理電動車火災搶救演練

狹小巷弄古蹟多金消赴南消取經細水霧幫浦消防車！

狹小巷弄古蹟多金消赴南消取經細水霧幫浦消防車！

表彰南消一大隊南消之友會第一辦事處頒獎勵金

表彰南消一大隊南消之友會第一辦事處頒獎勵金

關鍵字：

南消呼籲清明掃墓防災平安

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面