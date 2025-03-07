南消呼籲清明掃墓不用火　防災永續保平安

▲清明掃墓慎終追遠，但經常發生使用火源不慎引起火災，台南市消防局呼籲民眾：「清明掃墓不用火，防止火災發生」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

平安孝親月清明掃墓慎終追遠，到祖先墳墓或塔位整理、祭祀，表達追思，為國人優良傳統習俗，但經常發生使用火源不慎引起火災，請小心謹慎，台南市消防局呼籲民眾：「清明掃墓不用火，防止火災發生」。

統計2024年台南市火災件數合計1331件，其中因「掃墓」不慎發生火災為143件，比例約11%，而2024年清明期間（1月27日至4月26日），台南市火災件數合計495件，其中掃墓140件，比例約28%，顯示清明期間因掃墓引起火災占有相當高之比例，雖然皆被消防人員順利撲滅，並無造成危害與人命傷亡，但仍造成空氣汙染，並讓消防人員疲於奔命。

歸咎起火原因，多數是因為掃墓祭祖使用火源未完全撲滅所造成，今年清明時節將屆，仍是民眾掃墓祭祖重點時期，消防局建議可採取下列措施來避免「清明掃墓」不慎所造成之火災案件：1、 除草不用火，以鐮刀或割草機等工具除草。2、不焚燒紙錢，紙錢放置集中處代焚。3、不燃放鞭炮。4、不亂丟菸蒂。5、垃圾要帶走。

市長黃偉哲呼籲市民「愛要及時，善盡孝道」乃為國人美德，而敬神祭祖請勿燃燒金紙，紙錢放置集中處代焚，既環保又安全，尤其孝親月將屆，民眾「敬神祭祖」頻繁月份，請多加留意。

消防局李明峯局長提醒民眾，發現火災請儘速撥打119報案，並將火災地址及火災狀況講述清楚（因墓地常無地址，請敘述明顯地標或標示），以利消防局派遣適當人車儘速到場搶救，以降低火災危害。