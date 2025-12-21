　
    • 　
>
地方 地方焦點

用電影記住歷史　張廖萬堅：認識那段屬於台灣人的共同故事

▲台中市陽光城市發展協會與得根教育基金會包場欣賞國片《大濛》。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市陽光城市發展協會與得根教育基金會包場欣賞國片《大濛》。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市陽光城市發展協會與得根教育基金會昨（20）日於台中老虎城包場欣賞現正上映的國片《大濛》，在映演前的人聲交會中，這場觀影不只是走進戲院，更像是一場跨越世代的歷史對話。現場包括陽光城市發展協會創會理事長、教育部次長張廖萬堅、立委何欣純等人共同透過大銀幕回望白色恐怖時期社會風景。

《大濛》以40年代為背景，鏡頭聚焦在動盪年代裡的尋常百姓，透過市井生活的細節，描繪當時人們在政治高壓與社會不安下的日常樣貌。片中人物的笑與淚，既貼近日常，也映照出時代的沉重，讓觀眾在故事推進間，不知不覺被帶回那個言語受限、卻仍努力生活的年代。

張廖萬堅在觀影後分享，《大濛》最動人的地方，在於它不是以宏大敘事切入，而是透過小人物的視角，讓人理解白色恐怖並非遙遠的歷史名詞，而是真實存在於無數家庭與個人生命中的共同記憶。他說，看著片中角色在困境中仍努力向上、彼此扶持，那份勇氣與善良，讓人時而莞爾、時而鼻酸，彷彿跟著角色一起承受那個年代難以言說的無奈與辛酸。

張廖萬堅也回顧自己過去擔任立委期間，長期投入推動轉型正義相關政策，認為唯有正視歷史、理解前人走過的路，才能將這些經驗轉化為守護台灣自由與民主的力量。他感謝導演陳玉勳與製作團隊，透過電影為歷史留下具體而溫柔的記錄，也呼籲社會大眾持續支持國片，走進戲院，用兩個小時，認識那段屬於台灣人的共同故事。

由陳玉勳執導的《大濛》自11月27日全台上映以來，口碑持續發酵，票房已突破5000萬元。影片以情感層次豐富的敘事方式，將沉重的歷史背景轉化為貼近人心的故事，不少觀眾走出戲院後仍沉浸其中，討論的不只是劇情，更是台灣社會如何記憶與理解那段曾經走過的時代。

▲台中市陽光城市發展協會與得根教育基金會包場欣賞國片《大濛》。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲教育部次長張廖萬堅表示，《大濛》以小人物視角呈現歷史，讓人更貼近那個動盪年代的生活樣貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

12/19 全台詐欺最新數據

482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北捷砍人案「網喊學武術防身」！　跆拳道國手勸：趕快跑
IG「中山砍人不揪」　19歲男大生送辦！急下架道歉
快訊／3被害者遺體發還家屬！　檢23日解剖張文
快訊／UG道歉了！　1舉動再被批
真的全倒了！　「網紅手搖最後1家」宣布關門
「張文我兄弟」釀恐慌！電機系男大生被逮　曝轉傳原因

大濛白色恐怖國片張廖萬堅

