告五人、動力火車、鄭恩地接力登場　台南好young耶誕夜爆15萬人潮

▲「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會在永華市政中心開唱，現場湧入超過15萬人次。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會20日晚間在永華市政中心西側廣場盛大登場，晚間8時左右現場即已人潮滿溢，活動最高潮時吸引超過15萬人次參與，氣氛一路沸騰。

台南市長黃偉哲表示，這是全台首場耶誕跨年系列演唱會，感謝市民朋友熱情支持，也祝福大家平平安安、快快樂樂，在音樂陪伴下迎接嶄新的2026年。

選秀節目出身的超人氣男團 AcQUA 源少年 連續第三年回到台南舞台，本次五位成員全員合體，以爆發力十足的唱跳實力回饋粉絲，現場尖叫聲此起彼落，瞬間點燃全場氣氛。

緊接登場的韓國超人氣女團 UNIS，以亮眼造型與俐落舞台表現，展現新世代女團的青春能量與自信魅力，成功吸引全場目光。

金鐘獎最佳演唱組合 動力火車 一登場，〈除了愛你還能愛誰〉、〈忠孝東路走九遍〉等經典旋律立刻引發全場大合唱，多首傳唱金曲喚起不同世代的青春記憶，也成為演唱會的重要高潮之一。

隨後由超人氣天團 告五人 接棒演出，多首溫暖而真摯的作品，讓現場歌迷沉浸在熟悉又感動的音樂世界中，氣氛轉為深情動人。

在壓軸嘉賓登場前，市長黃偉哲特別上台向現場民眾致意，並跟上近期流行的「撒嬌舞」與大家互動，引發觀眾齊聲喊「再一次」，現場笑聲不斷，氣氛再度升溫。



壓軸由韓國影歌視三棲女神 鄭恩地 登場，在市長黃偉哲介紹下，她首先演唱親自作詞作曲、為紀念父親創作的〈希望天空〉，溫柔而細膩的歌聲瞬間牽動全場情緒；隨後接連演唱〈Away〉、〈You're My Garden〉、〈Blue Whale〉及經典代表作〈All For You〉，勾起歌迷對韓劇《請回答1997》的深刻回憶，為演唱會畫下感動又難忘的句點。

南市府表示，「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會匯聚國內外優秀藝人與多元音樂風格，成功打造跨世代、跨國界的音樂盛會。下週六（27日）晚間將於新營南瀛綠都心公園舉辦「南瀛草地音樂會」，邀請市民朋友持續感受台南歲末年終的音樂魅力。

【活動資訊框】

12/27（六）南瀛草地音樂會

17：30－21：30

地點：新營南瀛綠都心公園

卡司：玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚

主持人：Dennis丹尼斯