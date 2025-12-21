高雄舊城圓環狂竄白煙！網友驚嚇以為又是煙霧彈...警曝真相

記者許宥孺／高雄報導

台北市19日發生無差別恐怖攻擊，凶嫌張文持煙霧彈與長刀在台北車站製造混亂後，轉向中山站誠品南西持刀砍人，包含張文在內，共有4人死亡、15人送醫。高雄左營舊城圓環昨（20）日晚間突然竄出大量白煙，拍攝網友驚喊「不可能吧，到我家了」，警方獲報到場，發現是一輛老舊貨車排氣管排出的白煙，非煙霧彈。

▲左營舊城圓環竄白煙，目擊民眾嚇壞 。（圖／記者許宥孺翻攝）



Threads上一名網友發文表示「不可能吧，到我家了」，影片拍攝地點是在左營舊城圓環，路中央飄出陣陣濃烈白煙，一部貨車和一部警車駛離後，該處仍有濃煙殘留，不少網友嚇壞連忙發問：「是怎麼了」、「跟三多氣爆前十分鐘一樣捏」、「煙霧彈？」

警方對此表示，20日晚間6點多，左營分局啟文派出所員警巡邏行經左營區舊城南門圓環時，發現後方白色自小貨車排放大量白煙，因此下車關心查看。

▲員警向貨車司機詢問，發現是排氣管排煙 。（圖／記者許宥孺翻攝）



經了解，該車輛因因車輛異常，排氣管排放大量白煙，經查無危險之虞，沒有起火及危險情形。駕駛表示，因機油進入油箱所致，正要前往車廠檢修。警方提醒駕駛應儘速維修，避免影響行車安全便離去。