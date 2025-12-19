台南新營圓環標線大改造　全台市區首座螺旋圓環正式上路

▲新營圓環完成標線優化，導入螺旋圓環設計，成為全台市區首座示範案例。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市交通局繼完成歸仁、玉井及佳里圓環標線改造後，進一步將「多車道螺旋圓環（Spiral Roundabout）」設計理念導入新營圓環，透過標線優化重新分配人行與車行空間，讓車輛在進入圓環前即完成分流，降低車輛交織與人車衝突風險，成為全台市區首座螺旋圓環示範案例。

交通局長王銘德表示，新營圓環為地方重要交通節點，連結新營火車站、轉運站、市場、行政機關及柳營區，周邊銀行、商辦與商家密集，長期存在人行道不連續、車流動線混亂、路肩過寬誤認車道及違停影響行車等問題，也被視為事故高風險地點，因此決定透過標線工程重新優化交通秩序。

王銘德指出，本次改造以「行人路權公平」為核心，將標線型人行道串聯周邊實體人行道，並在車輛進出圓環處設置行人庇護空間，讓行人能安全穿越；圓環內側路肩則採附設裙環（Apron）設計，引導小型車輛行駛於車道內，同時保留大型車輛壓駛空間。

在車流配置上，圓環採螺旋線形設計並搭配指向線，引導車輛由外側車道駛離圓環，提升尖峰時段通行效率；進出圓環處則劃設分向槽化線與讓路線，強化禮讓行車秩序，增加行車視距，提醒駕駛清楚辨識並停讓行人優先通行。

交通局也考量圓環周邊商業活動需求，在不影響人行空間與行車安全前提下，於外路肩妥善規劃停車格位與管制措施；此外，緊鄰圓環的中正路段設有公車停靠站，配合標線調整新闢人行空間並劃設公車彎，避免公車停靠時影響後方車流。

交通管制科長劉昆和指出，「下了車，你我都是行人」已成為交通工程優化的重要理念，圓環行車須遵守禮讓行人、禮讓環內車輛、避免不當變換車道及保持安全間距等規定。考量新營圓環標線優化初期，部分用路人對新動線尚不熟悉，交通局已協調警察局，未來3個月將以宣導與勸導為主，待用路人逐步熟悉後，再滾動檢討後續執法作為，以確保整體交通安全。