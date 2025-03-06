精進南消一大救護人員靜脈注射技術　柳營奇美醫院派遣專家到班指導

▲台南市消防局第一救災救護大隊，特邀請柳營奇美醫院專科護理師杜忠洋，以臨床及到院前實務經驗分享及指導新進人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南消一大隊2025年初新進多位特考班人員，因新進人員靜脈注射實務經驗不足，為利救護過程儘快給予低血壓休克及低血糖患者靜脈注射給予輸液，以提高到院前救護品質，消防局第一救災救護大隊，特邀請柳營奇美醫院專科護理師杜忠洋，以臨床及到院前實務經驗分享及指導新進人員。

這次訓練課程由經驗豐富的專科護理師親自指導，內容涵蓋靜脈注射的基本原理、技術操作、常見錯誤及應對措施，並透過實作演練，讓學員能夠熟練掌握相關技能。消防隊員在執行緊急救護任務時，經常需進行病患初步評估與救護處置，而靜脈注射技術對於重症患者的搶救至關重要，因此，此次培訓將有效提升新進同仁的實戰能力，確保民眾在緊急時刻能夠獲得更即時、專業的救護服務。

市長黃偉哲表示，消防人員除了肩負災害搶救的重任，也在第一線執行緊急救護工作，守護市民的生命安全。因此，透過這類專業培訓，能讓我們的消防隊員具備更精確的救護技能，在關鍵時刻提供更高品質的救護服務。

消防局局長李明峯認為這是一項非常重要的課程。隨著到院前緊急救護技術的發展，我們的消防隊員不僅要熟悉傳統的救護處置，還要掌握更進階的救護技能，以提升病患的存活率。靜脈注射對於緊急救護而言，是關鍵的技術之一，因此，他希望所有參訓的夥伴都能夠珍惜這次學習機會，全力以赴，確保未來在執勤時能夠運用所學，拯救更多生命。