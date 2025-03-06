南消七大攜手新光三越　辦理電動車火災搶救演練

▲為因應電動車事故頻傳，提升火災應變能力，台南市消防局第七大隊6日與新光三越台南新天地，攜手辦理電動車火災搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為因應電動車事故頻傳，提升火災應變能力，台南市消防局第七大隊6日與新光三越台南新天地，攜手辦理電動車火災搶救演練，模擬地下停車場電動車起火，並運用高壓細水霧消防車、救災機器人及穿刺瞄子等科技救災設備，提升滅火效率。

電動車採用鋰電池作為動力來源，發生火災時，消防人員須耗費大量水量進行搶救，並需應對鋰金屬自燃、熱失控、感電、爆炸及有毒氣體等風險，增加滅火難度。為強化自主防災能力，新光三越除落實平時消防訓練外，在電動車停放樓層梯廳，亦設置車用防火毯，供自衛消防編組人員或民眾緊急使用，以迅速控制火勢、防止延燒。

本次演練亮點為台南首創「高壓細水霧消防車」，該車具備機動性高、省水、導電絕緣等優勢，能靈活穿梭巷弄，甚至直抵地下停車場。本次演練於地下三樓停車場進行，消防人員駕駛高壓細水霧消防車迅速抵達火場相對安全區域，結合泡沫、細水霧、車用防火毯、底盤瞄子及救災機器人，有效提升滅火效率。

第七大隊大隊長石家源表示，透過此次與百貨業者的合作演練，不僅能強化自衛消防編組成員的初期應變能力，也能提升與消防人員的救災默契，確保突發狀況下的應變效率。

消防局長李明峯則強調，高壓細水霧車為新式搶救利器，可廣泛應用於各類火災，不僅能降低水損，亦可減少財產損失。他同時提醒市民注意用火用電安全，並安裝住宅用火災警報器，確保在火災初期能及時應變，保障自身與家人安全。