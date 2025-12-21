花蓮「有購力」前進新竹巨城！20家優質農友直送東部好滋味

▲花蓮有購力—2025花蓮有機農特產品展售會」，在新竹遠東巨城購物中心（Big City）1樓廣場盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府、農業部農糧署東區分署與花蓮縣農會攜手策劃的「花蓮有購力—2025花蓮有機農特產品展售會」，20日至21日連續兩天、每日上午10時至下午6時，在新竹遠東巨城購物中心（Big City）1樓廣場盛大登場。

花蓮縣政府表示，這次帶領來自各鄉鎮的20位優質農友與青農，將花蓮純淨山海孕育的安心農產直送新竹，邀請大新竹地區民眾以行動支持東台灣職人的堅持。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣有機驗證面積名列前茅，長期致力於生產安全、高品質的農特產品，是全臺食安與永續農業的重要指標。縣府持續協助農友「不只種得好，也要賣得好」，展售會集結玉里、鳳林、壽豐、吉安、新城、瑞穗等地農業菁英，從有機米、新鮮蔬果、純淨蜂蜜、特色香料、苦茶油、金針到多元加工精品，完整展現花蓮農業「質優、物美、多樣化」的競爭力；也是繼台北建國花市巡迴展售後，進一步擴大北部通路布局、落實「產地直送餐桌」的重要里程碑。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯說明，活動現場規劃四大主題展區，包含「有機安心蔬果與忘憂金針」、「冠軍米食與養生珍品」、「特色風味與蜂產品專家」及「傳統文化與手作體驗」。民眾可一次品嘗通過嚴格有機驗證的金針、現採短期葉菜、冠軍米、有機苦瓜、多款天然蜂蜜、台灣原生種肉桂系列產品，以及原民風味的傳統手作點心；現場並安排互動體驗，讓消費者在購物之餘，深入感受花蓮深厚的原民文化與土地故事，滿足家庭一站式選購需求。

花蓮縣政府誠摯邀請新竹及周邊鄉親把握週末假期蒞臨活動現場，品味來自太平洋沿岸的陽光、空氣與純淨水源，將最安心、最具風土特色的「花蓮好滋味」帶回家，共享健康有機的美好生活。