　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮「有購力」前進新竹巨城！20家優質農友直送東部好滋味

▲▼花蓮有購力—2025花蓮有機農特產品展售會」，在新竹遠東巨城購物中心（Big City）1樓廣場盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮有購力—2025花蓮有機農特產品展售會」，在新竹遠東巨城購物中心（Big City）1樓廣場盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府、農業部農糧署東區分署與花蓮縣農會攜手策劃的「花蓮有購力—2025花蓮有機農特產品展售會」，20日至21日連續兩天、每日上午10時至下午6時，在新竹遠東巨城購物中心（Big City）1樓廣場盛大登場。

花蓮縣政府表示，這次帶領來自各鄉鎮的20位優質農友與青農，將花蓮純淨山海孕育的安心農產直送新竹，邀請大新竹地區民眾以行動支持東台灣職人的堅持。

▲▼花蓮有購力—2025花蓮有機農特產品展售會」，在新竹遠東巨城購物中心（Big City）1樓廣場盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣有機驗證面積名列前茅，長期致力於生產安全、高品質的農特產品，是全臺食安與永續農業的重要指標。縣府持續協助農友「不只種得好，也要賣得好」，展售會集結玉里、鳳林、壽豐、吉安、新城、瑞穗等地農業菁英，從有機米、新鮮蔬果、純淨蜂蜜、特色香料、苦茶油、金針到多元加工精品，完整展現花蓮農業「質優、物美、多樣化」的競爭力；也是繼台北建國花市巡迴展售後，進一步擴大北部通路布局、落實「產地直送餐桌」的重要里程碑。

▲▼花蓮有購力—2025花蓮有機農特產品展售會」，在新竹遠東巨城購物中心（Big City）1樓廣場盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府農業處長陳淑雯說明，活動現場規劃四大主題展區，包含「有機安心蔬果與忘憂金針」、「冠軍米食與養生珍品」、「特色風味與蜂產品專家」及「傳統文化與手作體驗」。民眾可一次品嘗通過嚴格有機驗證的金針、現採短期葉菜、冠軍米、有機苦瓜、多款天然蜂蜜、台灣原生種肉桂系列產品，以及原民風味的傳統手作點心；現場並安排互動體驗，讓消費者在購物之餘，深入感受花蓮深厚的原民文化與土地故事，滿足家庭一站式選購需求。

花蓮縣政府誠摯邀請新竹及周邊鄉親把握週末假期蒞臨活動現場，品味來自太平洋沿岸的陽光、空氣與純淨水源，將最安心、最具風土特色的「花蓮好滋味」帶回家，共享健康有機的美好生活。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北捷砍人案「網喊學武術防身」！　跆拳道國手勸：趕快跑
IG「中山砍人不揪」　19歲男大生送辦！急下架道歉
快訊／3被害者遺體發還家屬！　檢23日解剖張文
快訊／UG道歉了！　1舉動再被批
真的全倒了！　「網紅手搖最後1家」宣布關門
「張文我兄弟」釀恐慌！電機系男大生被逮　曝轉傳原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

感恩器官捐贈者與家屬！手作盆花默語悄悄話　慈院感恩大愛

寒冬送暖不間斷　大肚在地企業攜手百家單位助600戶

用電影記住歷史　張廖萬堅：認識那段屬於台灣人的共同故事

台南好米季走進後壁　健走串聯農村文化、凝聚社區韌性

花蓮「有購力」前進新竹巨城！20家優質農友直送東部好滋味

15萬人嗨翻「台南好young」耶誕搖滾夜　1小時神速復原場地

15萬人嗨爆永華！台南好young耶誕搖滾開唱　黃偉哲撒嬌舞全場笑翻

告五人、動力火車、鄭恩地接力登場　台南好young耶誕夜爆15萬人潮

節電也能很聖誕！　台電攜手海安商圈推「節電列車」闖關送好禮

後台美食應援開張！　黃偉哲端擔仔麵、糖葫蘆替耶誕演唱會藝人打氣

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

感恩器官捐贈者與家屬！手作盆花默語悄悄話　慈院感恩大愛

寒冬送暖不間斷　大肚在地企業攜手百家單位助600戶

用電影記住歷史　張廖萬堅：認識那段屬於台灣人的共同故事

台南好米季走進後壁　健走串聯農村文化、凝聚社區韌性

花蓮「有購力」前進新竹巨城！20家優質農友直送東部好滋味

15萬人嗨翻「台南好young」耶誕搖滾夜　1小時神速復原場地

15萬人嗨爆永華！台南好young耶誕搖滾開唱　黃偉哲撒嬌舞全場笑翻

告五人、動力火車、鄭恩地接力登場　台南好young耶誕夜爆15萬人潮

節電也能很聖誕！　台電攜手海安商圈推「節電列車」闖關送好禮

後台美食應援開張！　黃偉哲端擔仔麵、糖葫蘆替耶誕演唱會藝人打氣

感恩器官捐贈者與家屬！手作盆花默語悄悄話　慈院感恩大愛

張文早在試探？11月搭車「見同裝扮現身捷運」　網炸毛：我也看過

余男勇擋張文身亡！北市發600萬撫恤金　蔣萬安：北捷設紀念碑

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長國台語宣導反詐騙

大馬女星「49歲就當婆婆」帥兒曝光　自己婚禮卻卡關20年原因曝光

凶嫌被說成戰士！前主播怒「該被記得的不是加害人」　最怕有1情況

獨／90歲活龍！神級數據打臉剩張嘴　女兒羞曝：兩老昨晚還啪啪

痔瘡手術9天後離世　陸女生前腿、臀嚴重疼痛

諷賴清德彈劾案應比照憲法法庭　陳玉珍：不列入反對綠委就達門檻

連晨翔被暗戀對象強吻「劉品言目睹全程」　新戲陷三角戀又遭污衊

MMA／GD得SOLO男歌手獎 　許願：希望明年拿團體獎

地方熱門新聞

15萬人嗨爆永華！台南好young耶誕搖滾開唱黃偉哲撒嬌舞全場笑翻

告五人、動力火車、鄭恩地接力登場台南好young耶誕夜爆15萬人潮

節電也能很聖誕！台電攜手海安商圈推「節電列車」闖關送好禮

彰化「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

彰漁民狂捕8千尾烏魚　400萬開心落袋

後台美食應援開張！黃偉哲端擔仔麵、糖葫蘆替耶誕演唱會藝人打氣

籃籃、李多慧主持耶誕搖滾夜南市強化維安讓市民安心同樂

彰化歲末演唱會登場　警方進駐維安

15萬人嗨翻「台南好young」耶誕搖滾夜1小時神速復原場地

台南新營圓環標線大改造全台市區首座螺旋圓環正式上路

嘉義縣長初選　黃榮利市場拜票

花蓮「有購力」前進新竹巨城　直送東部好滋味

台南七股鹽山音樂會搭煙火秀南消三大隊提前強化高空煙火安全檢查

自閉少年離家未歸心急母親求援

更多熱門

相關新聞

花蓮再添2歲專班托育　「就近平價優質」為原則

花蓮再添2歲專班托育　「就近平價優質」為原則

為回應家長對2至3歲幼兒托育的期待，花蓮縣政府將於太昌國小附幼與光華國小附幼開辦2歲專班，預計自115學年度起正式招生，目前積極進行設備添購及環境修繕，營造幼兒優良安全生活空間。

百貨周慶慘「新竹巨城卻擠爆」

百貨周慶慘「新竹巨城卻擠爆」

台鐵光復隧道北口淹水「鳳林=瑞穗停駛」　部分新自強號開放站票

台鐵光復隧道北口淹水「鳳林=瑞穗停駛」　部分新自強號開放站票

估台中、苗栗登陸！鳳凰颱風「最快這天消散」

估台中、苗栗登陸！鳳凰颱風「最快這天消散」

鳳凰體型超大「撲台強風暴雨3大時程」　網驚：天佑台灣

鳳凰體型超大「撲台強風暴雨3大時程」　網驚：天佑台灣

關鍵字：

有購力新竹巨城優質農友東部好滋味

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

Google將永久停用暗網報告

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面