地方 地方焦點

後台美食應援開張！　黃偉哲端擔仔麵、糖葫蘆替耶誕演唱會藝人打氣

▲黃偉哲20日晚間現身「2026台南好Young」耶誕演唱會後台，準備台南小吃為藝人應援。（記者林東良翻攝，下同）

▲黃偉哲20日晚間現身「2026台南好Young」耶誕演唱會後台，準備台南小吃為藝人應援。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好Young」首場耶誕搖滾演唱會，20日晚間在永華市政中心西側廣場熱鬧登場，舞台前音樂沸騰，後台同樣暖意滿滿，台南市政府特別準備多樣台南在地美食與當季水果，為演出藝人與工作人員補充體力，讓大家在演出空檔也能用味覺感受府城魅力。

▲黃偉哲20日晚間現身「2026台南好Young」耶誕演唱會後台，準備台南小吃為藝人應援。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲也親自前往後台向藝人加油打氣，並熱情推薦經典台南小吃。他表示，從現場此起彼落的歡呼聲中，就能感受到活動的熱鬧氛圍，這場全台首場耶誕跨年系列演唱會，吸引眾多市民共襄盛舉，也期盼大家在歡樂之餘都能平安、快樂過節。他同時邀請藝人品嚐熱飲，將台南的溫暖帶回家。

▲黃偉哲20日晚間現身「2026台南好Young」耶誕演唱會後台，準備台南小吃為藝人應援。（記者林東良翻攝，下同）

後台餐點相當豐富，除了古早味滷味，還有擔仔麵、肉圓、豆花、黑糖珍珠奶茶、黑豆茶等人氣小吃；水果部分則以當季水果為主，包含紅白火龍果、小番茄、鳳梨、洋香瓜，並特別製作成冰糖葫蘆，甜而不膩，十分吸睛。

▲黃偉哲20日晚間現身「2026台南好Young」耶誕演唱會後台，準備台南小吃為藝人應援。（記者林東良翻攝，下同）

紫月光、源少年等藝人也把握演出空檔品嚐美食，對水果糖葫蘆、豆花等台南甜點讚不絕口，直呼「太好吃了」，讓後台氣氛輕鬆又熱絡。

▲黃偉哲20日晚間現身「2026台南好Young」耶誕演唱會後台，準備台南小吃為藝人應援。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，希望透過貼心的餐飲安排，讓演出藝人感受到台南人的熱情，也讓來自各地的朋友，從味覺開始認識台南。

▲黃偉哲20日晚間現身「2026台南好Young」耶誕演唱會後台，準備台南小吃為藝人應援。（記者林東良翻攝，下同）

市府也指出，「台南好Young跨年晚會」不只是一場音樂演出，更是展現城市文化與美食魅力的重要平台，從舞台規劃到後台細節，都希望傳遞台南的溫暖與活力，為市民與遊客留下難忘的跨年回憶。

▲黃偉哲20日晚間現身「2026台南好Young」耶誕演唱會後台，準備台南小吃為藝人應援。（記者林東良翻攝，下同）

▲黃偉哲20日晚間現身「2026台南好Young」耶誕演唱會後台，準備台南小吃為藝人應援。（記者林東良翻攝，下同）

籃籃、李多慧主持耶誕搖滾夜南市強化維安讓市民安心同樂

籃籃、李多慧主持耶誕搖滾夜南市強化維安讓市民安心同樂

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會，20日傍晚在永華市政中心西側廣場熱鬧登場，集結搖滾、流行、嘻哈等多元音樂風格，吸引大批市民到場同樂，鑑於19日台北發生隨機傷人事件，演唱會開場前，主持人帶領全場觀眾進行30秒默哀，表達關懷與哀悼之意，也提醒民眾在享受活動的同時留意自身安全。

北市隨機攻擊後首場官方大型活動台南好Young耶誕演唱會登場

北市隨機攻擊後首場官方大型活動台南好Young耶誕演唱會登場

因應台北治安事件黃偉哲下令強化台南車站、轉運站安全

因應台北治安事件黃偉哲下令強化台南車站、轉運站安全

耶誕跨年防隨機攻擊再發生　華信航空祭3措施加密巡檢

耶誕跨年防隨機攻擊再發生　華信航空祭3措施加密巡檢

UNIS、鄭恩地、川西奈月、宮崎薰抵台先被台南美食圈粉

UNIS、鄭恩地、川西奈月、宮崎薰抵台先被台南美食圈粉

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

