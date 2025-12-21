余先生為何衝向死神？　神經學揭「日常英雄」心理機制：滿足3條件

▲張文隨機攻擊案，民眾在中山站外、誠品南西店獻花悼念。（圖／記者楊庭蒝攝）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲邦迪海灘（Bondi Beach）日前發生震撼社會的槍擊事件，造成15人死亡、數十人受傷。混亂之中，數名民眾沒有選擇逃離，而是徒手衝向持槍歹徒，試圖阻止暴力蔓延。類似場景，也在台灣真實上演。北市19日發生隨機襲擊事件，57歲余姓男子在眾人逃離時選擇挺身而出，最終以生命阻止悲劇擴大。

為什麼在極度危險的瞬間，有人會選擇衝向危險，而不是轉身逃跑？心理學與神經科學研究，或許能提供部分答案。

大多數人會逃 但總有人留下來

根據CNN報導，研究顯示，在突發暴力或致命威脅下，多數人的第一反應其實是僵住或逃跑。美國內布拉斯加大學林肯分校（University of Nebraska–Lincoln）政治學者、著有《解開英雄主義》（Untangling Heroism）的科恩（Ari Kohen）指出，旁觀者在危險現場選擇不行動，並非冷血，而是人類面對不可控威脅時的本能反應。

「大多數人不會這麼做，因為真的太危險了。」科恩直言，真正衝向危險的人，在任何社會中都屬少數。

大家都在逃 余先生卻選擇上前制止

北市19日發生的隨機襲擊案，成為國內近期最令人心碎的例子。警方調查指出，兇嫌張文在台北車站地下空間施放煙霧彈，現場瞬間瀰漫濃煙，多數民眾本能四散逃離。

▲余先生遭刺中心臟倒地，送醫後仍宣告不治，成為本案第一名罹難者。（圖／ETtoday攝影中心）



然而，57歲的余先生察覺情況異常後，沒有跟著撤離，而是選擇上前攔阻。兇嫌隨即抽出隨身攜帶、長約30公分的雙面開鋒長刀行兇，余男遭刺中心臟倒地，送醫後仍宣告不治，成為本案首名罹難者。

檢警相驗時也感嘆，余先生的行為屬於典型的「見義勇為」，社會各界對他以生命阻止暴力的舉動，表達深切不捨與敬意。

不是不怕 而是大腦來不及計算風險

加州理工學院（Caltech）哲學教授、研究神經科學的奎茲（Steven Quartz）指出，人類大腦天生以「自我保護」為最高原則，在面對「致命混亂」時，預設模式往往是逃跑或僵住。

但若要讓人跨越本能、轉而行動，大腦必須在極短時間內同時滿足三個條件，第一，清楚意識到危險正在發生，並對受害者產生強烈同理心；第二，相信自己的行動可能有用；第三，快速做出承諾，從逃避切換成行動。

一旦這三者同時出現，人就可能在還來不及權衡生死前，已經向前衝去。

同理心 是英雄行動的核心

奎茲估計，大約只有10%的人天生具備高度同理心，更容易在關鍵時刻採取行動；但他也強調，這並非成為英雄的必要條件。他說，人們往往更願意為自己在乎、或能產生連結的人冒險，「同理心會因為『認同感』而被放大。」

▲澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）恐攻造成15人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

在邦迪海灘事件中，挺身而出的民眾背景各異，有來自烏克蘭的移民、敘利亞裔的穆斯林父親，也有逃離蘇聯的猶太人；他們彼此並不相識，卻在同一時間做出相似選擇。專家認為，當人們在同一空間中建立起「我們在一起」的安全感時，同理心就更容易被觸發。

憤怒 也可能推人一把

除了同理心，情緒同樣扮演關鍵角色。英雄想像計畫（Heroic Imagination Project）執行長蘭登（Matt Langdon）指出，不少挺身而出的民眾事後坦言，當下其實是「憤怒」促使他們行動。

「當我們看到某件事徹底違背自己的價值觀，就會被迫採取行動。」他說，無論是在澳洲海灘看到長槍，或在台北車站目睹無差別攻擊，對許多人來說，那一刻已經超出了「可以接受」的界線。

英雄不是特例 而是可能性

科恩指出，社群媒體與新聞大量報導英雄行為，雖然可能放大少數案例，卻也正在改變社會想像，讓更多人意識到，救人並非只屬於警消或專業人員。

科恩認為，學習CPR、使用AED、接受止血訓練，或只是透過閱讀、影視作品培養同理心，都能增加人在關鍵時刻「成為幫助者」的機率。

科恩說，邦迪海灘事件能帶給社會最重要的啟示是「日常英雄主義」，平凡人在關鍵時刻做出不平凡的事，是所有人都具備的潛能，「這些人沒有什麼特別，他們就跟我們一樣，有時候，只是剛好身處一個可怕的情境，然後選擇行動。」

