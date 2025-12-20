籃籃、李多慧主持耶誕搖滾夜　南市強化維安讓市民安心同樂

▲「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會20日晚間登場，籃籃與李多慧主持，現場氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會，20日傍晚在永華市政中心西側廣場熱鬧登場，集結搖滾、流行、嘻哈等多元音樂風格，吸引大批市民到場同樂，鑑於19日台北發生隨機傷人事件，演唱會開場前，主持人帶領全場觀眾進行30秒默哀，表達關懷與哀悼之意，也提醒民眾在享受活動的同時留意自身安全。

台南市府同步強化活動現場安全維護作業，除進行必要安檢外，也增派警力加強巡邏與秩序維持，確保活動順利進行，讓市民能在安心、溫暖且凝聚的氛圍中，為台南耶誕跨年系列活動揭開熱鬧序幕。

演唱會正式開唱前，特別安排台南在地年輕學子率先登台，由善化高中流行MV社、S.F.C舞團攜手「台南 Power Summer」國高中職聯合舞展，帶來充滿活力的舞蹈演出，展現青春能量。市長黃偉哲長期鼓勵年輕世代勇於展現創意，也持續支持學生透過音樂與舞蹈累積舞台經驗，讓努力練習的成果被更多市民看見。

演唱會由主持人籃籃與李多慧在聖誕舞曲中現身，兩人以開場舞為節目揭開序幕，瞬間炒熱現場氣氛。隨後由 SOLOMOON 紫月光帶來唱跳舞曲接力演出；創作歌手 JUD 陳泳希則以獨具特色的嗓音與「New Wave 新浪潮」曲風，緊緊抓住觀眾目光與耳朵。

來自日本的透明系女聲川西奈月演唱〈問題集〉，並自彈自唱〈0.0004%のキセキ〉與代表作〈理想的女孩〉，清新細膩的詮釋療癒全場；而歌神 ASKA 飛鳥涼之女宮崎薰，則以溫柔而富情感的歌聲，再度演繹〈To Love You More〉，感動現場聽眾。

活動現場周邊同步設置美食市集，讓民眾在欣賞演唱會之餘，也能邊吃邊逛，享受耶誕夜的熱鬧氛圍。市府也結合「2025台南購物節」抽獎活動，民眾只要消費滿50元即可參加抽獎，有機會把價值百萬元的 Toyota 全電動車開回家，購物節活動將持續至2026年3月1日，邀請市民把握機會，一邊聽音樂、一邊享美食、再拚好運。