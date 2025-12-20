繃緊神經！彰化歲末演唱會今晚登場　警方快打部隊進駐維安

▲彰化歲末演唱會登場，警方出動快打部隊維安。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化歲末演唱會，今晚在八卦山縣立體育場熱鬧登場！然而，受到北捷恐怖攻擊事件影響，今年的活動氣氛與往年截然不同。為了確保上萬名歌迷的安全，彰化警方繃緊神經，祭出史上最高規格的維安措施。不僅首度派遣「快打部隊」進駐演唱會核心區，更由分局長林英煌親自坐鎮前進指揮所，現場隨處可見警察身影，讓民眾感受到不同的氣氛。

面對大型活動的潛在風險，彰化警分局長林英煌不敢大意，今晚親自督軍，並宣布強化四大維安作為。首先，「快速打擊部隊」首度進駐演唱會，9名編制成員分為兩組，配置於舞台左右兩側及會場周邊執行步巡。這支精銳隊伍，將與現場原有的100名制服員警、便衣刑警及民力共同織起防護網，大幅提高「見警率」，讓民眾一眼就能看到安全守護者。

其次，警方與主辦單位保全、消防、醫護建立了 「秒速通報聯防機制」。所有單位通訊同步，一旦發現任何異常，將立即啟動標準應變流程，執行「管制、封鎖、逮捕、搶救」及「攔截圍捕」等強硬處置，務求在最短時間內控制場面，制伏不法分子。

除了主會場，警方的防護網也向外延伸。彰化火車站、花壇火車站等重要交通樞紐，今晚同步加強巡邏與守望，嚴密防範治安死角，確保歌迷從抵達到散場都能安全無虞。彰化警方強調，「維安沒有假期」，將以最高標準守護縣民，讓大家能在平安的環境下，盡情享受歲末的音樂熱力。

因應演唱會帶來的大量人車潮，警方已於中興路與介壽北路口、師大路與寶山路口等重點路段實施交通管制。現場也預置了救護車與消防車，並由前進指揮所統一調度，確保任何狀況都能快速反應。

自昨日北捷攻擊事件後，彰化縣警察局已全面啟動維安機制。除了今天的歲末演唱會，各分局也同步加強了轄區內火車站、客運站等運輸節點的警力部署，並與台鐵、客運業者建立緊急聯繫管道，於人潮聚集時段重點巡邏，目的就是要讓所有縣民與遊客都能安心出行平安返家。