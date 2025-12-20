　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

繃緊神經！彰化歲末演唱會今晚登場　警方快打部隊進駐維安

▲彰化歲末演唱會登場，警方出動快打部隊維安。（圖／警方提供）

▲彰化歲末演唱會登場，警方出動快打部隊維安。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化歲末演唱會，今晚在八卦山縣立體育場熱鬧登場！然而，受到北捷恐怖攻擊事件影響，今年的活動氣氛與往年截然不同。為了確保上萬名歌迷的安全，彰化警方繃緊神經，祭出史上最高規格的維安措施。不僅首度派遣「快打部隊」進駐演唱會核心區，更由分局長林英煌親自坐鎮前進指揮所，現場隨處可見警察身影，讓民眾感受到不同的氣氛。

面對大型活動的潛在風險，彰化警分局長林英煌不敢大意，今晚親自督軍，並宣布強化四大維安作為。首先，「快速打擊部隊」首度進駐演唱會，9名編制成員分為兩組，配置於舞台左右兩側及會場周邊執行步巡。這支精銳隊伍，將與現場原有的100名制服員警、便衣刑警及民力共同織起防護網，大幅提高「見警率」，讓民眾一眼就能看到安全守護者。

▲彰化歲末演唱會登場，警方出動快打部隊維安。（圖／警方提供）

▲彰化歲末演唱會登場，警方出動快打部隊維安。（圖／警方提供）

其次，警方與主辦單位保全、消防、醫護建立了 「秒速通報聯防機制」。所有單位通訊同步，一旦發現任何異常，將立即啟動標準應變流程，執行「管制、封鎖、逮捕、搶救」及「攔截圍捕」等強硬處置，務求在最短時間內控制場面，制伏不法分子。

除了主會場，警方的防護網也向外延伸。彰化火車站、花壇火車站等重要交通樞紐，今晚同步加強巡邏與守望，嚴密防範治安死角，確保歌迷從抵達到散場都能安全無虞。彰化警方強調，「維安沒有假期」，將以最高標準守護縣民，讓大家能在平安的環境下，盡情享受歲末的音樂熱力。

▲彰化歲末演唱會登場，警方出動快打部隊維安。（圖／警方提供）

▲彰化歲末演唱會登場，警方出動百名警力及民力在場維安。（圖／警方提供）

因應演唱會帶來的大量人車潮，警方已於中興路與介壽北路口、師大路與寶山路口等重點路段實施交通管制。現場也預置了救護車與消防車，並由前進指揮所統一調度，確保任何狀況都能快速反應。

自昨日北捷攻擊事件後，彰化縣警察局已全面啟動維安機制。除了今天的歲末演唱會，各分局也同步加強了轄區內火車站、客運站等運輸節點的警力部署，並與台鐵、客運業者建立緊急聯繫管道，於人潮聚集時段重點巡邏，目的就是要讓所有縣民與遊客都能安心出行平安返家。

▲彰化歲末演唱會登場，警方出動快打部隊維安。（圖／警方提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
MMA／隔8年回歸仍是王者！GD橫掃3項大賞
MMA／Jennie唱到〈like JENNIE〉脫了　全場
快訊／北海道晚間連搖兩下！5.4地震後3分鐘再震
獻花悼念出現品牌飲料！知名手搖飲老闆挨轟關社群
北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者：大家都在跑，就他們往裡衝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

繃緊神經！彰化歲末演唱會今晚登場　警方快打部隊進駐維安

新北市圖三重分館「之友回娘家」　20年前入口壁畫重溫老記憶

打造高齡健康城市　台東關山衛生所獲認證

2026鈦美獎啟動　大會主席宋瀚霖：為台灣空間設計注入創新能量

溫暖雙手守護台東寶貝　感謝195托育人員辛勤付出

台東警郵攜手強化阻詐宣導　提升金融行員識詐應變力

成功分局即時啟動協尋　溫情尋回失聯民眾化解危機

92歲失智長者失聯36小時　關山警民合力尋獲送他回家團圓

失智翁騎機車迷路百公里　台東美和派出所助返家

基隆151家有愛店家獲認證　無障礙「有愛旅圖」同步啟動

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

神壇建醮「搭過頭」！大馬路秒成「機車道」...百米內還設20堡壘

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

亞當夫婦隔16年合唱定情曲！　佳人超緊張「見到趙權就安心」

繃緊神經！彰化歲末演唱會今晚登場　警方快打部隊進駐維安

新北市圖三重分館「之友回娘家」　20年前入口壁畫重溫老記憶

打造高齡健康城市　台東關山衛生所獲認證

2026鈦美獎啟動　大會主席宋瀚霖：為台灣空間設計注入創新能量

溫暖雙手守護台東寶貝　感謝195托育人員辛勤付出

台東警郵攜手強化阻詐宣導　提升金融行員識詐應變力

成功分局即時啟動協尋　溫情尋回失聯民眾化解危機

92歲失智長者失聯36小時　關山警民合力尋獲送他回家團圓

失智翁騎機車迷路百公里　台東美和派出所助返家

基隆151家有愛店家獲認證　無障礙「有愛旅圖」同步啟動

MMA／隔8年回歸仍是王者！GD橫掃3項大賞　霸氣喊：我說過我會回來

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　：接下珍貴的「接力棒」

快訊／北海道3分鐘內連兩震！先規模5.4再5.2　最大震度3

5大法官決議憲訴法違憲！憲法學會：援引失當將形成憲法惡例

MMA／王者GD深V開到胸下！太陽、大聲驚喜現身大螢幕　全場嗨了

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者：大家都在跑，就他們往裡衝

愛心眼HELLO KITTY聯名可愛到尖叫　近100公分高巨型公仔必打卡

MMA／女王Jennie從天而降！唱到〈like JENNIE〉脫了　全場被辣瘋

狂牛再臨！興農牛二連霸班底齊聚　120位老球迷熱血回憶青春

北捷中山站外隨機砍人！　1男持長刀闖誠品南西店

地方熱門新聞

彰漁民狂捕8千尾烏魚　400萬開心落袋

北市爆隨機攻擊事件　台中提升巡邏密度

台南新營圓環標線大改造全台市區首座螺旋圓環正式上路

日本元氣村再訪台南攜手樂活集團打造貼近生活的長照模式

UNIS、鄭恩地、川西奈月、宮崎薰抵台先被台南美食圈粉

彰化「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

新營高工首位甄選國立大學生誕生餐飲科江清蕖特殊選才錄取暨大

嘉義縣長初選　黃榮利市場拜票

自閉少年離家未歸心急母親求援

南科深夜民眾路倒命懸一線保二警即刻CPR搶回一命

台南七股鹽山音樂會搭煙火秀南消三大隊提前強化高空煙火安全檢查

北市隨機攻擊後首場官方大型活動台南好Young耶誕演唱會登場

因應台北治安事件黃偉哲下令強化台南車站、轉運站安全

更多熱門

相關新聞

天赦日前搶點燈　鹿港天后宮湧現人龍

天赦日前搶點燈　鹿港天后宮湧現人龍

明（21）日是冬至，也正逢民間信仰中80年難得一遇的「天赦日」吉時。彰化鹿港天后宮今（20）日開放馬年祈福點燈，其中限量205盞、要價8,800元的「財運亨通斗」最為搶手，吸引大批信眾不畏寒風細雨，提前超過一天徹夜排隊。現場蜿蜒的人龍，場面相當壯觀。

失控連撞2車翻覆　目擊者嚇傻：以為飛彈打來

失控連撞2車翻覆　目擊者嚇傻：以為飛彈打來

誠品南西店門口擺鮮花氣球：人神共憤、地獄不容！

誠品南西店門口擺鮮花氣球：人神共憤、地獄不容！

北車恐攻！彰化歲末演唱會 　百名警民力維安

北車恐攻！彰化歲末演唱會 　百名警民力維安

張文瀏覽紀錄曝！曾閱覽「台灣人，欠鄭捷一個公道」

張文瀏覽紀錄曝！曾閱覽「台灣人，欠鄭捷一個公道」

關鍵字：

彰化歲末演唱會彰化警分局快打部隊消防北捷恐攻

讀者迴響

熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面