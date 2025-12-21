　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸最大海上油田又破紀錄！年產油汽突破4000萬噸　

▲渤海油田上的中海油公司採油平台。（圖／CFP）

▲渤海油田上的中海油公司採油平台。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸中國海油今（21）日宣布，大陸海上最大油田「渤海油田」 2025 年累計生產油氣當量正式突破 4000 萬噸大關，刷新歷史最高紀錄。

作為大陸海上產量最高、規模最大的主力油田，渤海油田不僅在產能建設與老油田穩產上展現強勁韌性，更在關鍵裝備國產化與綠色岸電應用上取得里程碑式突破。渤海油田目前坐擁60多個在產油氣田及200多座生產設施，累計生產原油已超過6億噸。

數據顯示，近五年來渤海油田進入產量攀升快車道，油氣產量年均增長率達5%，其原油增量約佔全大陸總增量的近四成，充分發揮了能源供應「壓艙石」的作用。

中國海油天津分公司表示，2025 年是渤海油田產能建設全面提速的一年。透過優化作業流程，全年鑽完井作業量刷新歷史紀錄，成功推動包括墾利10-2、渤中26-6等「億噸級」油田在內的多個重點項目高效建成投產。積極開拓新油田產能的同時，渤海油田對老舊油田的維護同樣卓有成效，2025 年老油田年產原油超3200萬噸，穩住產量基本盤。

除了產量數據的突破，2025年亦是渤海油田邁向「數智化」與「綠色低碳」轉型的關鍵里程碑。在技術裝備領域，首套國產化淺水水下生產系統的成功投用。秦皇島32-6智能油田則透過無人化、少人化及生產協同化技術，為傳統油氣開採助力。

此外，大陸最大規模的海上油田群岸電應用工程已於今年全面收官，目前超過80%的油田已接入岸電系統。這不僅有效降低了生產過程中的碳排放，也標誌著渤海油田在綠色開發與資源集約利用往前更近一步。

12/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

渤海油田中國海油油氣產量綠色能源智能油田

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

