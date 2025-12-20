　
地方 地方焦點

冬至前夕烏魚大爆發！彰化漁民狂捕8千尾　400萬開心落袋

▲線西漁民捕獲4千尾烏魚。（圖／賴清美提供）

▲「金偉群1號」漁船，今晚捕獲8千尾烏魚，多到滿出來。（圖／賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

議員賴清美再度傳來令人振奮的豐收喜訊！冬至將至，當地漁民黃智仁與船員，於今(19日)晚間在台中北部外海，一網捕獲多達8千尾的烏魚，漁獲多到船艙幾乎滿溢。目前「金偉群1號」漁船正滿載著這批「烏金」駛回線西塭仔港，預計明日一早靠港開賣。消息傳出，已吸引許多識貨老饕摩拳擦掌，準備搶購這批最新鮮肥美的當令烏魚。

這趟豐收的航程，可謂冬至前的黃金捕撈。船上滿載的8千尾烏魚，以目前市場行情粗估，價值高達新台幣400萬元，讓辛苦的漁民笑逐顏開。尤其烏魚的經濟價值極高，母烏魚的「烏魚子」更是年節珍饈，這批豐碩的漁獲無疑是漁民最好的年終獎金。

▲線西漁民捕獲4千尾烏魚。（圖／賴清美提供）

▲「金偉群1號」漁船，今晚捕獲8千尾烏魚，多到滿出來。（圖／賴清美提供）

賴清美指出，船長黃智仁一家可說是「捕烏世家」。兒子黃超群在前年曾創下塭仔港單趟捕獲1萬5千尾烏魚的驚人紀錄；去年父子聯手，更曾有一航次捕獲高達2萬尾的輝煌戰績，整個冬季累計捕獲5萬尾，令地方稱羨。今年冬至前夕，捷報再度傳來，黃超群甫於前天捕獲4千尾，進帳約200萬元；今晚爸爸黃智仁更是一舉網獲8千尾，展現這對父子檔精準掌握烏魚洄游路線與潮汐的過人經驗與技術。

賴清美轉述，這批多達8千尾的新鮮烏魚，預計明日清晨於線西鄉塭仔漁港現場開賣。由於捕撈上岸時間極短，保證新鮮度十足，無論是想要選購完整烏魚、肥美烏魚膘或是製作頂級烏魚子的母烏，都是最佳時機。預計將掀起一波搶購熱潮，想要在冬至時節品嘗最當令鮮美海味的民眾，可得及早規劃前往選購。

▲線西漁民捕獲4千尾烏魚。（圖／賴清美提供）

▲線西漁民捕獲8千尾烏魚。（圖／賴清美提供）

12/17 全台詐欺最新數據

張文行兇前折返回租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

彰化4車連環追撞！孕婦等3人送醫

彰化4車連環追撞！孕婦等3人送醫

彰化市今（19）日下午發生一起驚悚連環追撞車禍！一輛小貨車疑疑因煞車不及，衝撞前方停等紅燈的車輛，釀4車連環撞，其中一部轎車損毀嚴重，輪胎當場噴飛、排氣管脫落，車內包括一名孕婦在內的三名女性乘客受傷送醫，所幸經治療後均無大礙。詳細肇事原因與責任歸屬，正由警方進一步釐清。

國3追撞　駕駛神秘失蹤…結局神展開

國3追撞　駕駛神秘失蹤…結局神展開

今年冬至「80年一遇」最強轉運日　專家揭3禁忌

今年冬至「80年一遇」最強轉運日　專家揭3禁忌

彰化「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

彰化「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

吃整盒湯圓血糖狂飆　專家：像吞20顆方糖

吃整盒湯圓血糖狂飆　專家：像吞20顆方糖

