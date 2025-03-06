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金門縣狹小巷弄古蹟多田野火警頻繁　金消赴南消取經細水霧幫浦消防車！

▲金門縣消防局6日由副局長陳國瑋率員，前往台南市消防局拜訪，由消防局展示全國首創研發之幫浦消防車，體現消防工作不分區域，一同追求成長與卓越的打火兄弟情誼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲金門縣消防局6日由副局長陳國瑋率員，前往台南市消防局拜訪，由消防局展示全國首創研發之幫浦消防車，體現消防工作不分區域，一同追求成長與卓越的打火兄弟情誼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

金門縣消防局6日由副局長陳國瑋率員，前往台南市消防局拜訪，由消防局展示全國首創研發之幫浦消防車，體現消防工作不分區域，一同追求成長與卓越的打火兄弟情誼，該車將專門運用於機動車輛上之設備，安裝至現有的災情勘查皮卡車上，令現場觀摩人員對於其優異的搶救效能，無不留下深刻的印象。

▲金門縣消防局6日由副局長陳國瑋率員，前往台南市消防局拜訪，由消防局展示全國首創研發之幫浦消防車，體現消防工作不分區域，一同追求成長與卓越的打火兄弟情誼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經改裝後的幫浦消防車，跟傳統消防車比較，具有非常高的機動性，能有游刃有餘的穿梭於狹小巷弄，即使面對金門地區如迷宮般的窄巷也能暢行無阻的駛入，而且能單人完成60公尺的布線，更是相當節省消防人力，以最快的速度將水線拉進起火居室出水搶救。除此之外，金門縣更是全國古蹟密度最高的縣市，然而細水霧設備具有低衝擊性及高效省水的特點，以水霧將起火處籠罩包覆，快速降溫達到滅火的功效，避免水線的衝擊導致古蹟建築物損害，其每分鐘出水更僅有22公升，相較於傳統動輒數百公升的出水量，能大幅度減少救災時所衍生的水損，而對於田野雜草火警得以高效節水的方式救災，更是十分適合。最後更實地示範大面積油類火災的滅火性能，讓具有十分容易回火復燃特性的油類火災，在經由細水霧搭配滅火藥劑，得以確實且快速的被徹底撲滅。

▲金門縣消防局6日由副局長陳國瑋率員，前往台南市消防局拜訪，由消防局展示全國首創研發之幫浦消防車，體現消防工作不分區域，一同追求成長與卓越的打火兄弟情誼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，消防局一直以來都為市民朋友的安全而努力，能夠得到鄰近縣市的青睞千里前來取經，共同分享創新研發成果正是教學相長的體現，透過進一步的交流研討，更能激盪出火花。期盼所有消防人員在第一線衝鋒陷陣時，都能非常安全且有效率。一同提升消防救災之能量，以維護百姓生命財產之安全，使每位民眾住得安心，打造一座宜居、安全的城市。

▲金門縣消防局6日由副局長陳國瑋率員，前往台南市消防局拜訪，由消防局展示全國首創研發之幫浦消防車，體現消防工作不分區域，一同追求成長與卓越的打火兄弟情誼。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局長李明峯表示，消防局肩負保障市民安全的重責大任，隨著科技日新月異，火災類型跟以往相較有延燒非常快速、熱釋率高及更難撲滅的特性，消防局也必須跟與時俱進以提升救災技術增進搶救量能，期待消防局團隊可以百尺竿頭繼續往更高的目標邁進。

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