民進黨嘉義縣長初選白熱化　黃榮利走入市場搏感情

▲▼ 民進黨嘉義縣長初選陸戰開打，黃榮利展現十足行動力 走入市場與鄉親搏感情 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義縣長初選進入白熱化階段，被視為行政經驗最足、最具基層實力的黃榮利，啟動市場陸戰行程，展現十足的行動力！黃榮利以最接地氣的方式，與市場鄉親搏感情，所到處支持者加油聲不斷，氣氛熱絡。

黃榮利表示，傳統市場是最貼近民眾生活的地方，攤商、主婦、上工前後的鄉親，都在市場採買，也在這裡反映最真實的需求。黃榮利說：「農家子弟出身的我最明白，只有走進市場，才知道人民需要什麼！了解人民的生活，才能當一個真正替嘉義縣打拚的好縣長。」獲得許多鄉親認同。

市場處處可見攤商認真拚生活的身影，黃榮利說，這些努力的模樣，就是「嘉義人骨力」最真實的縮影。黃榮利分享，許多鄉親在趕著買菜、為生活奔波之際，仍願意停下腳步與他聊兩句，每一句「挺你到底！」、「加油！」、「一定要拚下去！」都是最接地氣、鏗鏘有力的支持；更是嘉義縣民對突破派系困境的殷殷期盼。

黃榮利強調，選舉不只是掛看板、買廣告或衝網路聲量，更重要的是走入人群、理解民意！他說：「拜票不是衝場面，是要站在鄉親身邊，從人民的生活出發，找回嘉義人的驕傲與骨力！」

黃榮利承諾，未來的市場行程將會遍及全縣，他會用最踏實的方式，一步一腳印，把自己的理念、經驗與願景，傳達給每一位嘉義縣鄉親。黃榮利也期盼，透過親身走訪市場，將鄉親最真實的聲音，帶到擘劃嘉義縣發展的政策裡，讓嘉義縣能夠穩健前進、持續進步。