瘋搶！彰化月影燈季「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

▲彰化縣12/27日月影燈季點燈將發送2000個超萌跳跳馬提燈。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

繼龍年「多多龍」、蛇年「emoji」小提燈引爆搶領熱潮後，即將於下週六（12月27日）在八卦山大佛風景區展開為期65天的彰化月影燈季，將橫跨歲末、耶誕、跨年、春節及元宵。為迎接2026馬年，縣府今年重磅推出「跳跳馬戲團」主題，打造超萌燈區，現場發放2000個夢幻小提燈，勢必再次成為中台灣冬季最受矚目的打卡盛事。

彰化縣政府表示，今年月影燈季打造成為跳跳馬戲團，將整個八卦山大佛風景區化為繽紛的馬戲團樂園。最大亮點莫過於由「RODY跳跳馬」與「櫻桃小丸子」攜手擔任主角，現場將設置巨型充氣人偶、充滿歡樂馬戲元素的燈組，以及夢幻的旋轉木馬等互動裝置，營造出童話般的拍照場景。

聲光秀全面升級，除原版主題曲與配音，更與彰化子弟九把刀執導的賀歲電影《功夫》合作，每週五至週日加碼推出限定版雷射光雕秀，結合電影主題曲，帶來震撼的聲光體驗。

每年最讓民眾引頸期盼的活動紀念小提燈，今年造型正式曝光！配合主題，縣府設計了可愛的「RODY跳跳馬」小提燈，首波將推出粉、藍兩種隨機顏色，預計在12月27日點燈儀式當晚免費發放2000個。

索取方式將於當日下午4點30分開始發放號碼牌，晚間6點35分起憑牌兌換，預計又將掀起排隊熱潮。回顧過去兩年，「多多龍」與「emoji」小提燈合計發放上萬個皆迅速秒殺，今年「跳跳馬」造型未亮相已先在社群引發討論，預料將再度「一燈難求」。

為炒熱開幕氣氛，點燈當晚將邀請電影《功夫》的監製盧維君與主演朱軒洋到場與民眾見面。前500名領取小提燈的民眾，還可加贈《功夫》電影主題紅包組。此外，活動期間只要出示114年12月至115年2月間在彰化消費滿300元的發票，並加入LINE官方帳號「愛玩彰化」好友，即可免費搭乘旋轉木馬一次。

縣府也同步推出集章抽獎活動，只要掃碼集滿「2026彰化月影燈季」、「2026花在彰化」及「2026員林燈會」任兩處電子章，就有機會抽中iPhone 17、Switch2等大獎。觀光處也預告，2026《花在彰化》活動將於農曆大年初一接續登場，邀請民眾白天賞花、晚上賞燈，在彰化暢玩一整天。