15萬人嗨翻「台南好young」耶誕搖滾夜　1小時神速復原場地

▲「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會吸引15萬人次到場，活動結束後市府團隊1小時內完成主場地清潔復原。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會20日晚間在永華市政中心西側廣場登場，9組國內外藝人接力開唱，歷時4小時、吸引約15萬人次湧入，晚間10時多活動圓滿落幕後，市府團隊展現高效率，僅約1小時即完成主場地清潔復原，留下乾淨市容，為大型活動收尾立下標竿。

演唱會壓軸由影視歌三棲女神鄭恩地登場，原本氣氛正熱、即將迎來最後一首〈ALL For You〉，她還笑說通常這時候觀眾都會喊安可，果不其然，全場立刻齊聲回應，鄭恩地招牌「月亮笑眼」瞬間彎起，溫柔表示就把這首歌當作安可曲送給大家。

就在此時，現場卻突發插曲。主持人籃籃緊急插播協尋走失孩童訊息，呼籲家長至服務台接回孩子。突如其來的狀況，讓鄭恩地與另一位主持人李多慧短暫交頭接耳，透過韓文即時說明後，她立刻理解狀況，隨即放慢節奏，主動配合，以輕鬆卻不失溫度的方式與台下觀眾互動，協助尋人約2至3分鐘，臨場反應與暖心舉動獲得滿場掌聲，也展現多年主持與舞台歷練的穩定度。

市府指出，本次耶誕搖滾演唱會自晚間6點起，由紫月光、JUD陳泳希、川西奈月、宮崎薰、AcQUA源少年、UNIS、動力火車、告五人到鄭恩地輪番上陣，高潮不斷。活動結束後，主辦單位動員約60名人力，清運垃圾約2000公斤、回收物約250公斤，迅速完成西側廣場環境復原。

至於場外美食市集，因不少觀眾散場後轉往覓食，人潮至凌晨12點左右才逐漸散去。主辦單位隨即與清潔隊及攤商合作，加強清潔作業，約於凌晨1點半完成攤販區周邊道路與市容整理，讓活動不只熱鬧，也兼顧秩序與環境品質。

台南市政府也預告，「台南好young」系列第2場活動──南瀛草地音樂會，將於27日晚間5點半在新營區南瀛綠都心公園登場，邀請玖壹壹、郭書瑤、林隆璇、日本Z世代女力組合Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚等藝人接力演出，市府呼籲民眾把握機會到場感受台南冬季音樂魅力。

