地方 地方焦點

15萬人嗨翻「台南好young」耶誕搖滾夜　1小時神速復原場地

▲「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會吸引15萬人次到場，活動結束後市府團隊1小時內完成主場地清潔復原。（記者林東良翻攝，下同）

▲「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會吸引15萬人次到場，活動結束後市府團隊1小時內完成主場地清潔復原。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會20日晚間在永華市政中心西側廣場登場，9組國內外藝人接力開唱，歷時4小時、吸引約15萬人次湧入，晚間10時多活動圓滿落幕後，市府團隊展現高效率，僅約1小時即完成主場地清潔復原，留下乾淨市容，為大型活動收尾立下標竿。

▲「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會在永華市政中心開唱，現場湧入超過15萬人次，市長黃偉哲驚喜上台大跳撒嬌舞，逗樂全場觀眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

演唱會壓軸由影視歌三棲女神鄭恩地登場，原本氣氛正熱、即將迎來最後一首〈ALL For You〉，她還笑說通常這時候觀眾都會喊安可，果不其然，全場立刻齊聲回應，鄭恩地招牌「月亮笑眼」瞬間彎起，溫柔表示就把這首歌當作安可曲送給大家。

▲「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會在永華市政中心開唱，現場湧入超過15萬人次，市長黃偉哲驚喜上台大跳撒嬌舞，逗樂全場觀眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

就在此時，現場卻突發插曲。主持人籃籃緊急插播協尋走失孩童訊息，呼籲家長至服務台接回孩子。突如其來的狀況，讓鄭恩地與另一位主持人李多慧短暫交頭接耳，透過韓文即時說明後，她立刻理解狀況，隨即放慢節奏，主動配合，以輕鬆卻不失溫度的方式與台下觀眾互動，協助尋人約2至3分鐘，臨場反應與暖心舉動獲得滿場掌聲，也展現多年主持與舞台歷練的穩定度。

▲「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會在永華市政中心開唱，現場湧入超過15萬人次。（記者林東良翻攝，下同）▲「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會在永華市政中心開唱，現場湧入超過15萬人次，市長黃偉哲驚喜上台大跳撒嬌舞，逗樂全場觀眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會在永華市政中心開唱，現場湧入超過15萬人次。（記者林東良翻攝，下同）

市府指出，本次耶誕搖滾演唱會自晚間6點起，由紫月光、JUD陳泳希、川西奈月、宮崎薰、AcQUA源少年、UNIS、動力火車、告五人到鄭恩地輪番上陣，高潮不斷。活動結束後，主辦單位動員約60名人力，清運垃圾約2000公斤、回收物約250公斤，迅速完成西側廣場環境復原。

▲「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會吸引15萬人次到場，活動結束後市府團隊1小時內完成主場地清潔復原。（記者林東良翻攝，下同）

至於場外美食市集，因不少觀眾散場後轉往覓食，人潮至凌晨12點左右才逐漸散去。主辦單位隨即與清潔隊及攤商合作，加強清潔作業，約於凌晨1點半完成攤販區周邊道路與市容整理，讓活動不只熱鬧，也兼顧秩序與環境品質。

▲「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會吸引15萬人次到場，活動結束後市府團隊1小時內完成主場地清潔復原。（記者林東良翻攝，下同）

台南市政府也預告，「台南好young」系列第2場活動──南瀛草地音樂會，將於27日晚間5點半在新營區南瀛綠都心公園登場，邀請玖壹壹、郭書瑤、林隆璇、日本Z世代女力組合Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚等藝人接力演出，市府呼籲民眾把握機會到場感受台南冬季音樂魅力。

▲「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會吸引15萬人次到場，活動結束後市府團隊1小時內完成主場地清潔復原。（記者林東良翻攝，下同）

12/18 全台詐欺最新數據

515 2 2887 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／37歲銀行員被張文砍死　兆豐發聲明：不捨悲痛
快訊／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮
台北馬拉松開跑！693名警力全副武裝　蔣萬安下3裁示
徒手幫騎士止血！　日記者：已完成愛滋預防性投藥
挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝
張文計畫書曝「鄭捷模式」死路一條　選開放空間犯案

