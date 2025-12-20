　
地方 地方焦點

台南七股鹽山音樂會搭煙火秀　南消三大隊提前強化高空煙火安全檢查

▲七股鹽山舉辦「鹽續幸福音樂會」前，台南市消防局第三大隊提前針對高空煙火施放進行安全檢查。（記者林東良翻攝，下同）

▲七股鹽山舉辦「鹽續幸福音樂會」前，台南市消防局第三大隊提前針對高空煙火施放進行安全檢查。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推廣雲嘉南濱海地區特色觀光，台南市政府20日晚間在七股鹽山舉辦「2025-2026雲嘉南濱海鹽續幸福音樂會」，以《鹽映聖誕樂曲》為主軸，結合音樂演出、璀璨煙火秀及「曬幸福市集」，打造兼具文化、音樂與節慶氛圍的夜間觀光活動，吸引大批民眾前往參與。

▲七股鹽山舉辦「鹽續幸福音樂會」前，台南市消防局第三大隊提前針對高空煙火施放進行安全檢查。（記者林東良翻攝，下同）

七股消防分隊指出，活動場地位於戶外開放空間，煙火屬專業爆竹煙火，火藥量大、危險性高，若處理不慎恐釀意外，必須由合格專業人員施放。為確保施放安全、降低未爆產品風險，並督促業者落實自主管理，消防單位已於活動前針對煙火施放區域、舞台周邊及市集攤位加強消防安全檢查與防火宣導，同時提醒民眾遵守現場管制措施與工作人員引導，共同維護活動秩序與安全。

▲七股鹽山舉辦「鹽續幸福音樂會」前，台南市消防局第三大隊提前針對高空煙火施放進行安全檢查。（記者林東良翻攝，下同）

台南市政府消防局第三大隊大隊長鄭誌峰表示，本次活動結合音樂會與煙火秀，預期人潮眾多，消防單位已事前完成救災救護動線規劃及緊急應變演練，並與主辦單位保持密切聯繫，隨時掌握現場狀況，以利第一時間因應各項突發情形，確保民眾安全無虞。

▲七股鹽山舉辦「鹽續幸福音樂會」前，台南市消防局第三大隊提前針對高空煙火施放進行安全檢查。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，因應大型活動與高空煙火施放，消防局已完成周延的消防安全評估與勤務部署，活動期間將加派人力與消防車輛進駐現場，並持續加強巡查與防火宣導，確保活動安全順利進行，讓市民與遊客都能安心參與。

▲七股鹽山舉辦「鹽續幸福音樂會」前，台南市消防局第三大隊提前針對高空煙火施放進行安全檢查。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，透過結合鹽業文化、音樂藝術與節慶活動，不僅成功活化七股鹽山夜間觀光，也展現市府跨單位合作、防災整備的成果。未來將持續推出多元主題活動，提升雲嘉南濱海地區觀光吸引力，帶動地方整體發展。

更多新聞
台南七股鹽山音樂會搭煙火秀　南消三大隊提前強化高空煙火安全檢查

