台南好米季走進後壁　健走串聯農村文化、凝聚社區韌性

▲台南市政府在後壁小南海風景區舉辦「2025台南好米季」健走活動，吸引百位民眾走入農村、認識在地文化。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025台南好米季『一粒米，重建一個家』—米香風華．社區韌性」健走活動，21日在後壁小南海風景區登場，由台南市長黃偉哲率領社會局長郭乃文、農業局長李芳林、後壁區長李至彬及後壁區農會總幹事林怡歆等人共同出席，吸引超過百位市民參與。活動以健走方式串聯農村景觀，帶領民眾實地走入後壁社區，認識在地農村風貌與米食文化。

黃偉哲表示，後壁小南海風景區環境清幽、自然資源豐富，非常適合民眾走出戶外、親近自然，不僅有助身心健康，也能拉近市民與農村生活的距離。針對日前風災造成園區吊橋受損，市府已著手評估，將儘速編列經費進行整修，確保遊憩安全，持續提升整體休憩品質。

黃偉哲指出，米食文化是台南重要的生活記憶與文化象徵，也是凝聚社區情感的重要媒介。丹娜絲風災重創台南沿海及農村地區，不僅造成基礎設施受損，也衝擊居民生計與心理層面。災後重建除了硬體修繕，更需兼顧心理支持與經濟振興。此次由社會局與農業局跨局處合作辦理活動，期盼在陪伴社區復原的同時，也協助農民推廣在地好米與農特產品，凝聚社區自助互助力量，強化農村韌性。

社會局表示，台南市持續推動性別友善城市，打造平等且包容的婦女友善環境。活動現場特別安排社區家政老師指導米食手作，並結合婦女福利措施宣導及農會展售，串聯農會照顧站、在地婦女與地方特色，活絡在地產業，同時提升婦女公共參與能見度與經濟自主權，讓性別平等落實於日常生活。

社會局進一步說明，目前台南市設有四處婦女福利服務中心，提供婦女心理及法律諮詢、團體成長課程、議題倡議及多元支持方案，服務內容涵蓋理財規劃、再就業輔導、中高齡退休支持、健康促進及農漁村婦女生活技能培力等。相關活動與課程資訊，可透過台南市婦女福利服務中心粉絲專頁查詢。

今日活動立委林俊憲、賴惠員服務處代表及多位市議員服務處代表亦到場參與，與市府團隊一同為後壁農村社區注入活力。