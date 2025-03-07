台南善心企業支持消防　捐贈南消細水霧設備

▲上曜建設開發股份有限公司及永捷創新科技股份有限公司，7日舉辦聯合捐贈儀式，各捐贈1套價值新台幣60萬元高壓細水霧設備給予台南市消防局。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

上曜建設開發股份有限公司及永捷創新科技股份有限公司，7日舉辦聯合捐贈儀式，各捐贈1套價值新台幣60萬元高壓細水霧設備給予台南市消防局，並完成南科及仁德消防分隊幫浦消防車改裝工程，由主任秘書丁春能表接受捐贈，並回贈感謝狀。

2家企業均為台南市在地企業，長期耕耘地方奉獻社會不遺餘力，所捐贈之高壓細水霧設備，為台南市消防局首創，將安裝專門運用於機動車輛上之設備，改裝至現有的災情勘查皮卡車上。這套設備自研發迄今已歷時2年多，深獲外勤同仁一致肯定，並持續召集產業界、學術界及國內火災搶救專家提供寶貴意見精進設計，讓使用更得心應手，大幅提升救災效率。

台南市長黃偉哲表示，感謝2家企業發揮大愛，改裝後的幫浦消防車，跟傳統消防車比較，具有機動性佳、高效省水的特點，能大幅度減少救災時所衍生的水損。除此之外，高壓細水霧具有導電絕緣的特性，若遇大樓地下室配電盤火警，也能直接抵達機房外，出水搶救，以維護市民生命財產之安全，讓每位市民住得安心，使台南成為一個宜居、安全的城市。

消防局長李明峯表示，本次捐贈的2套設備配發於南科及仁德分隊，對於高科技廠房發生災害時可以降低水損及煙損，仁德區內狹小巷弄幫浦消防車可以游刃有餘的穿梭，可謂相當適宜。消防局肩負保障市民安全的重責大任，隨著時代轉變災害類型跟以往大不相同，消防局也必須跟與時俱進以提升救災技術增進搶救效能，為提升搶救品質而努力，期待消防局團隊可以做得更多，讓市民朋友過得更好。