15萬人嗨爆永華！台南好young耶誕搖滾開唱　黃偉哲撒嬌舞全場笑翻

▲「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會在永華市政中心開唱，現場湧入超過15萬人次，市長黃偉哲驚喜上台大跳撒嬌舞，逗樂全場觀眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會20日晚間於永華市政中心西側廣場熱鬧登場，晚間8點左右現場即已人潮滿溢，活動最高潮時吸引超過15萬人次參與，氣氛一路沸騰，市長黃偉哲表示，「2026台南好young」是全台首場耶誕跨年系列演唱會，感謝市民朋友熱情支持，也祝福大家平平安安、快快樂樂，在音樂與歡樂陪伴下迎接嶄新的2026年。

選秀節目出身的超人氣男團 AcQUA 源少年 連續第三年回到台南舞台，本次五位成員全員合體，以爆發力十足的舞台魅力與整齊劃一的唱跳實力回饋粉絲，現場尖叫聲不斷，氣氛瞬間升溫。

韓國超人氣女團 UNIS 以亮眼造型與精湛舞台表現登場，展現新世代女團的青春能量與自信魅力，成功擄獲現場觀眾目光。

金鐘獎最佳演唱組合 動力火車 接力登台，〈除了愛你還能愛誰〉、〈忠孝東路走九遍〉等經典金曲一響起，立刻引發全場大合唱，多首傳唱作品接連登場，不僅喚起不同世代的青春回憶，也讓現場氣氛再度沸騰。

隨後由超人氣天團 告五人 接棒演出，多首膾炙人口的作品，以溫暖而真摯的歌聲陪伴歌迷走過無數時刻，現場沉浸在專屬於告五人的音樂世界中。

在演唱會壓軸嘉賓登場前，市長黃偉哲特別上台向現場民眾致意，並跟上近期流行的「撒嬌舞」與大家熱情互動，民眾齊聲大喊「再一次」，引發全場歡笑，成為當晚意外驚喜亮點。

壓軸由韓國影歌視三棲女神 鄭恩地 登場，在黃偉哲介紹下，她首先演唱親自作詞作曲、為懷念父親而創作的〈希望天空〉，溫柔旋律中帶著淡淡感傷，細膩情感瞬間牽動全場；隨後接連演唱〈Away〉、〈You're My Garden〉、〈Blue Whale〉及經典代表作〈All For You〉，勾起歌迷對韓劇《請回答1997》中「成詩媛」的美好回憶，為演唱會畫下感動又難忘的句點。

南市府表示，「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會匯聚國內外優秀藝人與多元音樂風格，成功打造跨世代、跨國界的音樂盛會，也為台南耶誕跨年系列活動再添亮點。下週六（27日）晚間將於新營南瀛綠都心公園舉辦「南瀛草地音樂會」，邀請市民朋友把握週末時光，持續感受台南歲末年終的音樂魅力。



【活動資訊】

※12/27（六）17：30－21：30 南瀛草地音樂會

☆地點：新營南瀛綠都心公園

☆卡司：玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚

☆主持人：Dennis丹尼斯