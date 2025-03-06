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表彰南消一大隊　南消之友會第一辦事處頒獎勵金

▲台南市消防之友會第一辦事處，5日隆重舉行工作獎勵金頒發儀式，表彰卓越的消防人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防之友會第一辦事處，5日隆重舉行工作獎勵金頒發儀式，表彰卓越的消防人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會第一辦事處，5日隆重舉行工作獎勵金頒發儀式，表彰卓越的消防人員，此次頒獎旨在肯定台南市消防局第一大隊暨所屬分隊在救援行動中的英勇表現，以及在保護社區安全方面所做出的巨大貢獻。

頒獎儀式於5日晚上舉行，消防之友會第一辦事處處長陳志宏強調，消防人員的辛勤工作和無畏精神，這些英雄們是社區安全的基石。本次頒發處長、副處長及顧問聘書外，特別針對火災現場不畏艱難成功搶救生命的績優消防人員，以及第一大隊部與所屬分隊年度評核頒發獎勵金及工作獎勵金，並致贈「多功能救災背包」為第一線救災人員增添裝備，以利守護城市之安全。

▲台南市消防之友會第一辦事處，5日隆重舉行工作獎勵金頒發儀式，表彰卓越的消防人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第一救災救護大隊邱國禎大隊長表示，消防工作可說涵蓋很廣，在救火、救災、救護方面成功挽救了無數生命和財產。根據2024年7到12月統計資料，第一救災救護大隊共執行173件火警搶救、5447件緊急救護、4件溺水搜救案、5件山難搜救及協尋案件，及238位到院前低血壓、低血糖患者，給予積極輸液及藥物治療；並於台聯實業股份有限公司及隆順綠能科技股份有限公司火警搶救中，能有效且成功避免其延燒。第一救災救護大隊也於邱國禎大隊長帶領下及所屬分隊共同努力，榮獲消防局2024年度評核總成績第三名。

第一救災救護大隊邱國禎大隊長接受獎勵金時表示，能夠為社區服務並受到消防之友會肯定，他感到無比榮幸。他還特別感謝了所有支持消防工作的團隊成員，並承諾將繼續努力，保護市民的生命和財產安全。

消防局李明峯局長表示，消防之友會的工作獎勵金設立多年，旨在鼓勵和激勵消防人員不斷提升專業技能，並在危機時刻挺身而出，為社區的安全保駕護航。該獎項已成為消防隊的一項重要榮譽，受到了廣泛的關注和讚譽。

▲台南市消防之友會第一辦事處，5日隆重舉行工作獎勵金頒發儀式，表彰卓越的消防人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防之友會第一辦事處陳志宏處長表示，此次頒獎活動不僅彰顯了消防人員的英勇無畏，也再一次提醒大家，消防工作對於維護社會穩定和市民生活安全的重要性。消防之友會將繼續支持並添購更多勤務裝備，讓更多的消防英雄得到應有的裝備及認可。

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