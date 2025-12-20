節電也能很聖誕！　台電攜手海安商圈推「節電列車」闖關送好禮

▲台電攜手海安商圈推出聖誕限定「節電列車」，吸引民眾闖關體驗節電樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

聖誕節不只交換禮物，也能一起節電！台電公司攜手台南海安商圈「糖果森林海安聖誕日」，於20、21日兩天推出聖誕節限定「節電列車」主題專區，結合趣味闖關、拍照打卡與節電宣導，邀請民眾在濃濃節慶氛圍中，輕鬆學習節電小知識。

2025海安聖誕日以「糖果森林」為主題，20日晚間於海安商圈盛大開幕，現場集結上百個市集攤位，營造浪漫熱鬧的聖誕氣氛。台電副總經理陳銘樹也親自到場，與各界貴賓共同為活動揭幕，並與節電吉祥物「電寶」同台和民眾互動，透過趣味問答推廣節電觀念。

台電於開幕舞台前打造充滿聖誕風格的「節電列車」主題專區，今明兩天每日16時至22時免費開放。民眾可沿著列車車廂闖關完成節電任務，集章後即可兌換聖誕小禮物；現場並設置列車主題售票亭與聖誕布景，提供民眾拍照打卡，分享社群還可加碼獲得限量「聖誕鹿角造型頭飾」，吸睛又應景。

隨著天氣轉涼，用電需求增加，台電也同步分享冬季節電與用電安全小撇步，包括適時調整電熱水器溫度、煮熱水可使用快煮壺搭配保溫瓶，以及高功率電暖器須使用獨立插座等，兼顧節能、省荷包與用電安全。

台電表示，希望透過結合節慶活動與互動體驗，讓節電不再只是口號，而是成為民眾生活中的日常行動。更多節電資訊可至「節電 從我改變」活動網站查詢。