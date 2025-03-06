台積電赴美投資影響台灣競爭力？　魏哲家曝獨家生產流程作業

記者崔至雲／台北報導

台積電投資美國千億美元，台積電總裁魏哲家今（6日）赴總統府與總統賴清德共同召開記者會。對於外界擔心台積電在美國設立研發中心，恐怕會淘空台灣競爭力，魏哲家以兩奈米研發為例，表示台積電除了技術不斷優化，還會經過完整改進才會將生產線擴大，「也包括擴展到美國的生產線」，意指所有技術並不會是最終成熟的技術。

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）



外界關心，台積電加大赴美投資，會不會使得台灣核心競爭力流失？魏哲家指出，台積電創辦人張忠謀就曾經講過Grand Alliance概念，台積電的技術不是一家做得到，台積電跟供應商、台積電跟客戶、台積電本身，全部聯合起來，所以進步得特別快。

對於台積電的生產流程，魏哲家也用2奈米當作範例指出，2奈米研發出來的時候，台積電的做法是把它交到大量生產前的準備步驟，會把一個技術優化，很感激研發人員做出來的，但還不夠好，為什麼？因為量不夠大，所有的技術必須經過量的考驗，技術才會完整。

魏哲家說，張忠謀創辦人說過，要有經驗曲線才有辦法進步，所以會把技術優化完後再交給生產線；生產線拿到這個技術後，還要再改進。每一次他們都會將技術優化完後交給生產線，生產線再繼續優化，過程中一面再改機器，這不是像買家電換品牌，台積電改了機器後，底下的管路、管線要全部改動。當真正生產時還在改，改完後才有能力將生產線擴大，這當中包含擴展到美國的生產線。