四海「小阿俊」幫王大陸撂人打司機　約懷孕女友見面後永和落網

記者陳以昇、邱中岳／綜合報導

藝人王大陸涉嫌教唆毆打Uber連姓司機，檢警查出四海幫海英堂堂主37歲陳子俊，綽號「小阿俊」涉有重嫌，小阿俊隨後逃往花蓮，6日認為心須出來面對，先跟懷孕女友相約在永和區福和路上的咖啡聽見面交待事情後，並通知警方前往將他拘提到案，目前警方正對小阿俊進行偵訊，要釐清教唆傷害與如何找到被害司機可能涉及的個資洩密過程。

▲ 四海幫「海英堂」堂主、綽號「小阿俊」的陳男到案。（圖／記者陳以昇攝）

檢警查出，王大陸2024年4月叫來Uber搭乘，未料王卻懷疑連姓司機繞路，還對司機比中指，雙方當場發生糾紛，王大陸事後氣得向富二代好友游翔閔抱怨；游得知後，轉而找上四海幫「海英堂」堂主、綽號「小阿俊」的陳子俊幫忙。

陳男疑透過「特殊管道」取得連姓運將個資及行蹤後，找來均為24歲的彭姓、林姓、李姓3名小弟，鎖定連姓司機後一路尾隨到中和，假藉發生行車糾紛，將連男痛毆一頓，小弟們逞兇時還拍下影片記錄全程，並傳給小阿俊回報，事後3人均拿到紅包做為報酬。

沒想到事隔近一年後，王大陸捲入「偽造病歷閃兵案」，檢警查扣王大陸手機，赫然發現王大陸涉嫌教唆毆打連姓司機，展開偵辦後全案因此曝光。檢警陸續將王大陸、游翔閔、動手的3名小弟等人帶回調查偵辦，並鎖定涉案的「小阿俊」。

4日王大陸涉嫌教唆傷害案件爆發後，小阿俊連夜前往花蓮，6日認為仍有必要出來面，先與即將臨盆的女友相約在永和區福和路咖啡聽先面交代事情後，通知永和警方前往將他拘提到案，稍早警方已經小阿俊帶回分局進行偵訊，要釐清教唆傷害與如何找到被害司機可能涉及的個資洩密過程。