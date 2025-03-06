搭高鐵坐地板被跨越　男朝女乘客揮拳「尖刀插椅背」被起訴

▲陳男不滿被人跨越而過，在高鐵車廂內揮刀。（資料照／翻攝threads／lpy____827、gavinsung_）

記者劉昌松／台北報導

男子陳寶華去年底搭高鐵時席地而坐，因不滿劉姓女乘客上車跨越而行，認為會被帶衰，竟衝進車廂內尋找劉女，揮舞多拳後揚言「我沒有打你哦，只是揍椅子而已」，然後又拿出利刃，用力插入其他座位的椅背桌板，台北地檢署6日依恐嚇公眾等罪起訴陳男。

陳男是在2024年11月16日上午10點36分，從台中站搭上高鐵814次列車，因乘客眾多，陳男直接在車門邊地板坐下，列車行經苗栗站時，劉姓女子上車要轉進車廂時，跨越陳男和陳的背包，陳男頓時不爽，感覺遭到褻瀆，在列車離開板橋站後，進入第10車廂找人。

▲陳寶華在南投落網後，被依恐嚇公眾等罪嫌起訴。（資料照／民眾提供）

陳男在第14排找到劉女，2人當場發生口角爭執後，陳男先是朝劉女方向揮拳並揚言：「我沒有打你哦，只是揍椅子而已」，隨後走到第18排的博愛座，拿出背包內預藏的18公分尖刀，先是摔在地上說：「送給你」，接著又撿起刀子插入18D座位的椅背桌板，等列車抵達台北站，陳男隨即下車逃離。

這起高鐵亮刀案爆發後，鐵路警察循線將陳男拘提到案，一度將陳男聲請羈押，被法院裁定交保2萬9000元，並限制住居於南投住處，台北地檢署檢察官將陳男依法提起公訴，並請法院沒收作案用的尖刀。