快訊／便宜高鐵票藏陷阱！釣魚簡訊騙卡號海削1300萬　7成員起訴

▲士林地檢署破獲詐騙集團，7人詐高鐵票獲利千萬，資金最終流入境外。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署檢察官王惟星偵破利用釣魚網站詐騙高鐵票的犯罪集團，該團假冒停車費通知、點數到期等簡訊，誘騙民眾輸入信用卡資料後盜刷購票，再低價轉售，半年內不法獲利逾1300萬元。偵辦中更發現，成員囂張直言「釣魚釣的」、「這個好洗」，顯示分工精細、洗錢手法純熟。全案依《鐵路法》及《洗錢防制法》起訴7名被告。

該犯罪集團自2023年6月至2024年1月，利用假網站發送釣魚簡訊，內容包括「停車費未繳」、「積分即將到期可兌換」等，引導受害人點擊不明連結並輸入信用卡資料，隨即被盜刷購買「台北－左營」高鐵票。隨後，該集團透過通訊軟體LINE的「速度高鐵」、「台灣Q比高鐵專售」等帳號，在「晚鳥票票券交易平台」刊登高鐵票廣告，以每張1192元的價格（原價1490元）販售，吸引不知情的買家上鉤。

▲詐團利用假網站發送釣魚簡訊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

檢警統計，至少有30多名受害者，他們在誤信簡訊後輸入信用卡資料，導致卡片遭詐騙集團盜刷。該團隊透過這種模式，短短6個月內就賺進1300萬不法所得，並迅速將資金轉換為USDT虛擬貨幣，試圖規避警方查緝，最終資金流入境外電子錢包。

檢方查扣詐騙集團內部通訊紀錄，發現成員之間以「釣魚釣的」、「每天有人匯款」來描述他們的詐欺及資金流動狀況，顯示此犯罪集團的詐欺、洗錢機制已高度制度化。

此外，對話中也提及「看看仁達那邊最近票多不多」、「要來回款了」，透露上游詐騙團隊提供的高鐵票數量及資金流向，洗錢手法則以「這個好洗」、「傳接球遊戲」形容，暗示透過不同帳戶分層轉移資金，最終將贓款轉換為虛擬貨幣USDT，並匯出至境外錢包。

檢方認為，該詐欺集團擁有明確分工，從技術支援、釣魚簡訊發送、訂票、盜刷、轉售、洗錢等皆有專人負責，顯示這是一個結構完整的詐欺犯罪組織。

7名被告落網後，黃嫌供稱，自己確實透過詐騙手法低價取得高鐵票，並在交易平台轉售圖利。陳、施嫌也承認負責管理LINE帳號，並在網路平台上轉售高鐵票，利用收款帳戶進行轉匯。ˊ

謝嫌則聲稱：「只是玩傳接球遊戲」，試圖淡化洗錢行為；更有人瞎扯高鐵票的訂票資訊和身分證號碼是『ANNIE』提供的，我只是按照指示販售車票」，試圖將責任推給不詳共犯。

▲7名成員遭起訴。（圖／記者黃宥寧翻攝）

根據高鐵公司提供的資料，該詐欺集團透過大量虛擬身分預訂高鐵票，不僅影響高鐵公司財務損失，更導致許多真正需要購票的旅客無法順利買到票，造成營運秩序混亂。此外，四家銀行（國泰世華、玉山、聯邦、星展）也證實，短短兩個月內共發生超過1000筆信用卡盜刷交易，總金額高達數百萬元。

士林地檢署表示，此案顯示詐騙集團運作手法日益精密，從釣魚網站、盜刷信用卡到洗錢，全程有組織化運作，影響層面廣大，已對該集團提起公訴，並將持續追查資金流向。

最後呼籲民眾應提高警覺，收到涉及款項或個資的簡訊時，應先向官方查證，避免輕易點擊不明連結，否則可能成為詐騙集團的受害者。此外，對於來路不明的「超低價票券」，也應提高警覺，以免誤入詐騙陷阱。