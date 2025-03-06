　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／便宜高鐵票藏陷阱！釣魚簡訊騙卡號海削1300萬　7成員起訴

▲▼台灣高鐵,高鐵,高鐵列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲士林地檢署破獲詐騙集團，7人詐高鐵票獲利千萬，資金最終流入境外。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署檢察官王惟星偵破利用釣魚網站詐騙高鐵票的犯罪集團，該團假冒停車費通知、點數到期等簡訊，誘騙民眾輸入信用卡資料後盜刷購票，再低價轉售，半年內不法獲利逾1300萬元。偵辦中更發現，成員囂張直言「釣魚釣的」、「這個好洗」，顯示分工精細、洗錢手法純熟。全案依《鐵路法》及《洗錢防制法》起訴7名被告。

該犯罪集團自2023年6月至2024年1月，利用假網站發送釣魚簡訊，內容包括「停車費未繳」、「積分即將到期可兌換」等，引導受害人點擊不明連結並輸入信用卡資料，隨即被盜刷購買「台北－左營」高鐵票。隨後，該集團透過通訊軟體LINE的「速度高鐵」、「台灣Q比高鐵專售」等帳號，在「晚鳥票票券交易平台」刊登高鐵票廣告，以每張1192元的價格（原價1490元）販售，吸引不知情的買家上鉤。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲詐團利用假網站發送釣魚簡訊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

檢警統計，至少有30多名受害者，他們在誤信簡訊後輸入信用卡資料，導致卡片遭詐騙集團盜刷。該團隊透過這種模式，短短6個月內就賺進1300萬不法所得，並迅速將資金轉換為USDT虛擬貨幣，試圖規避警方查緝，最終資金流入境外電子錢包。

檢方查扣詐騙集團內部通訊紀錄，發現成員之間以「釣魚釣的」、「每天有人匯款」來描述他們的詐欺及資金流動狀況，顯示此犯罪集團的詐欺、洗錢機制已高度制度化。

此外，對話中也提及「看看仁達那邊最近票多不多」、「要來回款了」，透露上游詐騙團隊提供的高鐵票數量及資金流向，洗錢手法則以「這個好洗」、「傳接球遊戲」形容，暗示透過不同帳戶分層轉移資金，最終將贓款轉換為虛擬貨幣USDT，並匯出至境外錢包。

檢方認為，該詐欺集團擁有明確分工，從技術支援、釣魚簡訊發送、訂票、盜刷、轉售、洗錢等皆有專人負責，顯示這是一個結構完整的詐欺犯罪組織。

7名被告落網後，黃嫌供稱，自己確實透過詐騙手法低價取得高鐵票，並在交易平台轉售圖利。陳、施嫌也承認負責管理LINE帳號，並在網路平台上轉售高鐵票，利用收款帳戶進行轉匯。ˊ

謝嫌則聲稱：「只是玩傳接球遊戲」，試圖淡化洗錢行為；更有人瞎扯高鐵票的訂票資訊和身分證號碼是『ANNIE』提供的，我只是按照指示販售車票」，試圖將責任推給不詳共犯。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲7名成員遭起訴。（圖／記者黃宥寧翻攝）

根據高鐵公司提供的資料，該詐欺集團透過大量虛擬身分預訂高鐵票，不僅影響高鐵公司財務損失，更導致許多真正需要購票的旅客無法順利買到票，造成營運秩序混亂。此外，四家銀行（國泰世華、玉山、聯邦、星展）也證實，短短兩個月內共發生超過1000筆信用卡盜刷交易，總金額高達數百萬元。

士林地檢署表示，此案顯示詐騙集團運作手法日益精密，從釣魚網站、盜刷信用卡到洗錢，全程有組織化運作，影響層面廣大，已對該集團提起公訴，並將持續追查資金流向。

最後呼籲民眾應提高警覺，收到涉及款項或個資的簡訊時，應先向官方查證，避免輕易點擊不明連結，否則可能成為詐騙集團的受害者。此外，對於來路不明的「超低價票券」，也應提高警覺，以免誤入詐騙陷阱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雲云董座連刺10多刀！頸動脈、氣管貫穿　技術長當場喪命
30cm料理刀砍死技術長！雲云董座喉嚨貫穿　最新病況曝
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傳假訊息給21名親友「柯P接受性招待」挨告　屏東男下場曝

雲云董座狙殺技術長手法曝！談完給祝福　背後連刺10多刀奪命

30公分料理刀砍死技術長！雲云董座下狠手自殘　最新病況曝

調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

從小唸 #貴族學校 要花多少錢？

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

傳假訊息給21名親友「柯P接受性招待」挨告　屏東男下場曝

雲云董座狙殺技術長手法曝！談完給祝福　背後連刺10多刀奪命

30公分料理刀砍死技術長！雲云董座下狠手自殘　最新病況曝

調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

快訊／無照又酒駕撞死醫學生肇逃！台中洗車工收押

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

花蓮農特產遠赴日本設專櫃！「熊本熊+花蓮朱鸝」快閃人氣爆棚

傳假訊息給21名親友「柯P接受性招待」挨告　屏東男下場曝

山上花園水道博物館淨水池櫻花群冒出花苞　即將迎來浪漫的粉色隧道

受台積電影響！他求問「006208買點」　網點出1關鍵：可刪App

幕後／吳沛憶迎戰罷免「外冷內熱」策略奏效　藍內耗自傷恐吞敗仗

捷報！花蓮學子勇奪聯合盃作文大賽四項大獎　高年組獲首獎

尹錫悅出獄返官邸！90度鞠躬「激動哽咽」握拳　嗑泡菜鍋抱狗入睡

直指郭智輝不適任應知所進退　黃國昌：請卓榮泰立即撤換

藍內參罷免民調危險了？　王鴻薇認提高警覺：加強跟選民交流

雲云董座狙殺技術長手法曝！談完給祝福　背後連刺10多刀奪命

#義美 發現「67元冷門美食」超驚喜！ #邊角料 愛好者：可遇不可求

社會熱門新聞

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

醫學生跑Uber被撞死　酒駕肇逃男聲押

清華大一生校內墜樓身亡！

科技公司副總經理％％隔壁人妻！綠帽夫怒告

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

台中男醉倒路邊「背50萬現金」　身分曝光

才微笑謝技術長！負責人轉身怒砍死他

即／無照又酒駕撞死醫學生！台中洗車工收押

5人4hrs幹光5瓶威士忌　他暴斃

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

男運毒案判刑　律師：柯建銘之子為何沒事？　

更多熱門

相關新聞

搭高鐵糾紛　男朝女乘客揮拳亮刀被起訴

搭高鐵糾紛　男朝女乘客揮拳亮刀被起訴

男子陳寶華去年底搭高鐵時席地而坐，因不滿劉姓女乘客上車跨越而行，認為會被帶衰，竟衝進車廂內尋找劉女，揮舞多拳後揚言「我沒有打你哦，只是揍椅子而已」，然後又拿出利刃，用力插入其他座位的椅背桌板，台北地檢署6日依恐嚇公眾等罪起訴陳男。

賣菜阿婆捧現金面交　阿公級車手被逮

賣菜阿婆捧現金面交　阿公級車手被逮

馬偕醫院遭駭！1660萬筆患者個資被拍賣

馬偕醫院遭駭！1660萬筆患者個資被拍賣

法官：詐騙多又判輕被詬病　車手慘了

法官：詐騙多又判輕被詬病　車手慘了

台南5.2地震　高鐵台中至左營部分列車延誤

台南5.2地震　高鐵台中至左營部分列車延誤

關鍵字：

士林地檢署王惟星詐騙高鐵

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面