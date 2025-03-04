半夜約飆車遲到！少年「報紙遮大牌」露餡被逮　慘吞3萬2罰單

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮台13甲線旁一間超商，昨（3日）凌晨聚集大批機車騎士，警方據報懷疑可能準備飆車，動員快打警力抵達時，機車已鳥獸散離開。不過，警方擴大週邊巡邏，發現一輛用報紙遮蔽車牌的機車，攔查示意停車，2名男子加速在高鐵特定區一帶逃竄，最後動員4部警車包抄才攔下機車，赫然發現涉嫌公共危險的竟是2名高中學生，漏夜偵辦後依法移送少年法庭審理。

▲2名少年半夜騎機車欲飆車，車牌用報紙遮蓋被4部警車圍捕後被法辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

竹南警分局今天表示，後龍分駐所3日凌晨執勤時，接獲通報稱後龍鎮造豐路（台13甲線）統一超商前有不明人士聚集，疑似有飆車情事，警方獲報後立即到場，但到場後未發現異狀，遂加強周邊巡邏。

警方在凌晨約2時許，在造豐路與土乞仔路口發現一輛遮蔽車牌的機車立即上前攔停，但機車騎士拒絕受檢並加速逃逸，鑽進高鐵特定區、苗栗縣環保局等一帶逃竄，沿途多次蛇行、闖紅燈、危險駕駛，警方展開尾隨，並請求支援擴大攔截，最終動用4部警車圍堵，在造豐路與新港二路口成功攔停該機車，機車倒地後2名少年被逮，警方依公共危險罪現行犯逮捕。

警方說，該騎士為1名未成年少年，因與朋友相約騎車競速，便與另位少年借親友機車一同前往，到超商後卻未發現其他人，打算騎車離開返家途中遇到警方攔查，因無照且遮蔽車牌擔心受罰，便加速逃逸。

警方表示，少年逃竄10多分鐘，涉嫌違規事項包括：汽機車不依規定使用燈光、無照騎車、未使用方向燈、闖紅燈等危險方式在道路上駕車，警方開出多張罰單、總金額約3萬2400元；家屬半夜被警方請到警局，氣呼呼之餘、繳納罰單外，機車車主還要接受監理單位的道路交通安全講習。