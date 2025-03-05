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快訊／台南5.2地震　高鐵台中至左營部分列車延誤

▲▼台灣高鐵,高鐵,高鐵列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲台南5日晚間發生規模5.2地震，導致高鐵台中至左營部分列車延誤。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市楠西區5日晚間9點27分發生規模5.2地震，震源深度僅14.3公里，屬於極淺層地震，最大震度4級。高鐵表示，由於地震原因，需執行路線檢查，公司已立刻派人處理，導致台中至左營部分列車延誤，造成不便敬請見諒。

除了高鐵受影響外，台鐵公司也表示，地震造成嘉義部分區間列車減速慢行，包含嘉義至善化依震度4級規定辦理，花壇至嘉義、善化至岡山區間依震度3級規定辦理。

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根據台鐵規定，若地震發生震度4級，震後首趟列車必須以時速30里慢行，第二趟列車起，提速至60公里慢行，並待派員巡查後確認路線無障礙，將恢復原速度行駛。

另遇震度3級區域，第一趟列車須以時速60公里慢行，待檢視路線無異狀後，第二趟列車起恢復原速行駛。

快訊／21:27台南楠西區規模5.2「極淺層地震」　最大震度4級

▲台南市楠西區5日晚間發生規模5.2地震，全台14縣市有感。（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，台南市楠西區5日晚間9點27分發生芮氏規模5.2地震，震央在台南市政府東北東方37.2公里處，深度14.3公里，屬於極淺層地震。

根據氣象署測報資料，震度4級地區為台南市、高雄市、嘉義縣，震度3級地區為嘉義市、雲林縣、彰化縣、台中市，震度2級地區為台東縣、南投縣、花蓮縣、澎湖縣，震度1級地區為屏東縣、苗栗縣、宜蘭縣，總共14縣市有感。

由於地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，氣象署也針對嘉義縣、嘉義市、台南市發布國家級警報

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