清明連假車票「雙鐵狂賣57.5萬張」　台鐵、高鐵熱銷時段一次看

▲高鐵清明連假已賣出35萬張車票。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

清明將有4天連假，高鐵和台鐵陸續開賣，雙鐵已賣出57.5萬張車票，台鐵和高鐵熱門時段班次也幾乎快客滿。

高鐵疏運加開197班列次，昨(4日)凌晨起開賣車票，截至今(5日)上午11時止，高鐵清明疏運期間，共約35萬人次完成訂票。高鐵官網也公布熱銷時段，4月2日中午過後南下班次較為客滿、4月3日晚間7時前南下班次也較滿、4月5日下午和晚間9時前北上班次較為客滿、4月6日上午8點過後的北上班次也幾乎快客滿。

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台鐵清明疏運加開153班，今天(5日)凌晨開賣，台鐵公司表示，截至今日上午9時止，總計完成14萬2,971筆、22萬5,428張訂票，訂票過程順利；旅客完成訂票後，請務必於2日內付款購票或取票，逾期未取之車票，將於3月7日上午9時重新釋出。

根據台鐵統計截至今上午9時車票預訂情況，東部幹線車票台北往花蓮、台東方向，4月2日下午5時至4月3日下午3時，長途自強號尚餘零星座位，其餘時段尚有餘位；台東、花蓮往台北方向，4月6日下午1至3時，長途自強號尚餘零星座位，其餘時段尚有餘位。

▲台鐵清明疏運已賣出22.5萬張車票。（圖／台鐵公司提供）

西部幹線車票部分，台北往高雄方向，4月2日下午1時至4月3日下午2時，長途自強號尚餘零星座位，其餘時段尚有餘位；高雄往台北方向，4月6日上午9時以後，長途自強號尚餘零星座位，其餘時段尚有餘位。

南迴線車票訂票情況，高雄往台東方向，4月3日上午7時至下午1時，長途自強號尚餘零星座位，其餘時段尚有餘位；台東往高雄方向，4月6日各時段自強號尚有餘位。

此外，台鐵公司提醒，4月2日、3日、5日及6日東線實名制列車，將於3月6日零時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

▼台鐵清明節東線實名制列車班次。（圖／台鐵提供）