台南藍軍狂酸民進黨「喬參事拿退俸效率100」　市府回應了

▲台南市議會國民黨團書記長林燕祝接獲陳情指出，台南市政府新任參事李穆生案，引發基層不滿。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議會國民黨團書記長林燕祝接獲陳情指出，台南市政府新任參事李穆生案，引發基層不滿，林燕祝狂酸民進黨上下喬參事拿退俸效率100分。

針對林燕祝的質疑，台南市政府指出，經查李穆生未曾入監服刑，其履歷有多項獲獎記錄。且懲戒法院（前身為公懲會)停止其公務人員資格一年已屆滿，得依據公務員相關法令申請職務。市府指出，本案乃經公務人員甄審委員會114年第2次會議審議通過，依法任用。

國民黨團書記長林燕祝說，李穆生曾擔任過台南縣和高雄環保局長，但在高雄涉及環保勞務採購弊案，因洩密遭判刑、監察院也彈劾，公懲會也給予1年停用處分，離開公職的李穆生為求拿到退休金，四處請求台南民代讓他進入台南市府，黃偉哲市長斷然拒絕，惟眼見年齡將屆，李穆生據傳去找了民進黨高高高層，身不由己的黃偉哲市長，無奈給出12職等參事缺，國民黨團狂酸，民進黨『護黑』上下一條心，為喬參事拿退俸，效率100分！

林燕祝氣說，聽到市民跟她爆料陳情真是一把火，李穆生接任台南市政府12職等參事，她深入了解詳情發現，李穆生在2001年到2005年，在台南縣曾任10職等到11職等局長和秘書，在2009年到2012年到了高雄陳菊市府擔任12職等局長和技監，在2012年底涉及環保勞務採購弊案，直到2018年高雄高分院以公務員洩漏國防以外秘密罪，判處1年2個月確定。

林燕祝表示，監察院在2019年也以12：0全票通過彈劾李穆生，彈劾理由為，李穆生在洗街案、空品案與農地案，不依政府採購法令執行局長職務，卻假借權力，任由廠商參與勾選評選委員名單，並洩漏尚未公開之政府採購文件內，濫權圖利特定廠商，讓廠商預先得知招標文件秘密，獲得不法利益，因此彈劾李穆生，並移送公務員懲戒委員會審理，公懲會也給予1年停止任用處分，連高雄市政府都給他考績吃了個大丙。

林燕祝怒說，李穆生風評這麼差，還想重新進入公務體系順利退休拿到退休俸，陳情者說李穆生到處拜託民代，幫他去跟黃偉哲市長關說，讓他能進入台南市府，不論誰求情，黃偉哲市長都不點頭，壓力越來越大，黃市長還是斷然拒絕，但李穆生眼看退休年齡要到了，若真進不了公務體系，就拿不到退休金，聽說，李穆生就去找了民進黨高高高層，果然在民進黨中央和地方民代集體施壓下，身不由己的黃偉哲市長，只能屈服於壓力下，讓李穆生進入台南市府擔任12職等的參事。

書記長林燕祝痛批民進黨中央和地方民代，毀了文官體系，置所有辛苦在公務體下，兢兢業業等待爬升的文官於不顧，12職等是多少公務員爬不到的高官缺，卻在民進黨『護黑』上下一條心下，為李穆生喬到參事缺，幾月後就可拿到退休俸，民進黨在自肥上效率真是100分！