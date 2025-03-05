地檢署、台積女廁都淪陷！噁男辯「性別認同」　藏3百偷拍片

▲台南盧姓男子到處偷拍，連台南地檢署女廁都受害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

有多項偷拍前科的台南盧姓男子，去年4月又到大學女廁犯案被逮，檢警從他手機發現300多部偷拍他人如廁的影片，偷拍地點竟還包活台南地檢署女廁，然而因多數影片都沒拍到臉，難以找到被害人，法官針對其中5次偷拍犯行將盧被定罪，依5個無故攝錄他人性影像罪，累犯，合併處2年2月徒刑。全案還可上訴。

判決指出，盧姓男子於去年4月13日某大學女廁偷拍，被受害人發現，聯絡男友通報教官來處理，等待教官時，正好撞見從男廁裝沒事走出來的盧男，想到男廁、女廁有共用的陽台，懷疑偷拍者就是盧男，將盧男帶回調查。

據了解，盧男從2022年10月起，就曾潛入台積電廠區大廳、左營車站、任職公司的女廁偷拍，有時為了在公共場合潛入女廁，甚至不惜換上女裝，被逮後辯解「我不是故意要偷看，我是想動變性手術，想知道手術完會怎麼樣，我有跟醫生拿過關於女性私密部分的圖片，因為看圖片沒有真實性」，但法官不採信，盧男各次犯行被判3月到7月徒刑不等。

然而盧男不知悔改，於2024年4月13日又跑到台南某大學女廁偷拍，遭被害人發覺報警，盧男被帶回調查，台南地檢署檢察官發現，盧男手機內存有從2023年8月14日至今，共300多部偷拍別人如廁的檔案，地點除了大學廁所，居然還包含台南地檢署管制區內的女廁，手機內還有多筆搜尋「女廁偷拍」、「外流」紀錄，依妨害性隱私及不實性影像起訴他。

庭審時，盧男又辯稱他會偷拍，是因為「性別認同」、「好奇異性性器官」，台南地院法官不採信盧男說法，認為盧男欠缺對人隱私權的尊重，且被害人都拒絕和解，依盧男犯5個無故攝錄他人性影像罪，累犯，合併處2年2月徒刑。可上訴。

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