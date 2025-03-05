花蓮高寮大橋重建進度超前！基樁全數完成　估明年上半年完工

▲花蓮高寮大橋基樁已全數完成，進度超前，預計將在明年上半年完工。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚3日赴南區會勘各項重大工程。為確保鄉親通行權益，責成縣府團隊密切掌握0918復建工程進度，監督工程如期如質完成。其中高寮大橋部分，基樁已全數完成，進度超前，預計將在明年上半年完工。

徐榛蔚說明，完成基樁具有階段性意義。基樁是橋梁下部結構的核心組成部分，意味著完成橋梁的基礎，為後續的橋墩、橋台以及上部結構提供支撐。換言之，意味著工程進入下一階段，為整體施工進度的順利推進奠定了基礎。

花蓮縣政府說明，目前三座大橋除已完成便道設置，滿足日常通行需求。而各橋梁的重建工程穩步推進，高寮大橋(花68鄉道)復建工程於113年2月動工，經費為9.94億餘元，已於2月完成全數基樁，實際進度超前預定進度8%。後續將繼續進行橋梁主要結構安裝，橋墩基礎及墩柱施工，確保橋梁穩固耐用。

縣府表示，將持續推動0918、0403等近年各項重大災害復建工程，確保施工進度與安全標準落實，穩步推進。未來完工後，將提升橋梁結構的耐用性與通行安全，讓鄉親安心通行，早日恢復便捷安全的交通環境。

高寮大橋(花68鄉道)工程大事記：

111年09月18日 發生震災

111年10月 工程會核定

111年10月 議會通過預算案9億9404萬餘元

112年5月 完成基本設計

112年8月 完成細部設計

113年2月 動工

114年2月 至今預計進度19.53 % 實際進度27.72 %