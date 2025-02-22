0121地震災損楠西國中重建獲教育部專案補助　行政院政委視察關心

▲行政院陳金德政務委員於22日親赴楠西國中視察校舍受損情形，並宣布教育部將專案補助楠西國中校舍重建規劃經費約600萬元，未來工程費用中央也會全力協助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121嘉義縣大埔鄉極淺層強震，楠西國中校舍受到嚴重結構損害，經結構技師專業評估，校舍安全性不足，亟需拆除重建，行政院陳金德政務委員於22日親赴楠西國中視察校舍受損情形，並在台南市葉澤山副市長等人陪同，宣布教育部將專案補助楠西國中校舍重建規劃經費約600萬元，未來工程費用中央也會全力協助。

葉澤山副市長代表黃偉哲市長對中央及各界的迅速行動與關心表達感謝。他強調，市府將妥善運用補助款，以最高效率推動重建作業，儘速讓楠西國中學子回到安全、現代化的校園，繼續安心學習。同時，他也向所有關心學校的貴賓致上誠摯謝意，強調這份支持讓地方更有力量面對災後復原的各項挑戰。

教育局鄭新輝局長表示，震災後，楠西國中校舍經專業評估確認已無法提供安全學習空間，全校師生目前暫時遷至鄰近的楠西國小，確保學習不中斷。兩校透過空間獨立、動線區隔及課表調整等措施，並加強師生生活管理宣導，有效確保國中與國小的空間使用互不干擾。鄭局長也特別感謝家長與社區的支持與理解，他強調二校將持續進行復原與重建作業，並隨時關注安置過程中的各項需求，確保學子在過渡期間的學習品質。

鄭新輝局長補充，未來2.3億重建工程將以耐震與永續發展為核心，致力打造更安全、現代化的校園環境。同時，教育局將嚴格監督工程進度與品質，確保重建作業符合最高安全標準，讓楠西國中成為區域教育的新典範。

教育局進一步說明，考量台灣位於地震頻繁的地理環境，市府秉持「災前整備、災後即刻應變」的原則，持續強化校舍耐震能力。自108年至114年間，已協助各校辦理299棟校舍補強工程及72棟校舍重建，總投入經費達55億4900萬元，大幅提升校園的抗震韌性。未來，市府將持續推動校舍耐震能力強化，確保每一位師生擁有舒適且安全的學習環境。