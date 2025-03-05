花蓮無尾溪拓寬通水斷面！已完成預力樑設置　預計今年完工

▲花蓮無尾溪拓寬通水斷面工程已完成預力樑設置進度超前預計今年完工。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府持續推動區域排水工程，縣長徐榛蔚3日親自視察「無尾溪排水第三期治理工程進度，工程預計今年完工，並新建源城四號橋、五號橋，屆時將增加拓寬通水斷面，大幅增加排水能力，為居民創造宜居友善的生活環境，並因應極端降雨帶來的挑戰。

花蓮縣政府透過「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第6批次防洪綜合治理工程工作計畫」，於110年初成功爭取到8,348萬元辦理「無尾溪排水第三期治理工程(1K+456~1K+702段）」。

▲縣長徐榛蔚視察「無尾溪排水第三期治理工程進度。

無尾溪位於花蓮縣玉里鎮源城里，發源於卓溪山，流路由西向東匯入秀姑巒溪，水利治理權責長度為2.676公里，集水面積為10.69平方公里，集水區範圍涵蓋源城里及中城里等2行政區，由於既有排水斷面及源城4、5號橋長度、梁底高度不足，且未達25年不溢堤防洪標準，存有瓶頸溢淹問題。

徐榛蔚表示，花蓮縣玉里地區無尾溪排水進入到第三期治理工程（1K+456至1K+702段），目前已完成橋梁預力梁設置，下一階段將逐步完成堤防工程，預計114年上半年完工。本次工程將強化河道護岸結構，防止水流侵蝕，提高排水能力，同時重建源城4號橋與5號橋，拉長橋梁並提升高度，以符合25年不溢堤的防洪標準。從第一期到第三期完工後，玉里鎮的防洪能力將顯著提升，降低洪水風險，確保當地居民安全，並促進農業穩定發展。

無尾溪排水第三期治理工程（1K+456至1K+702段）大事記：

109年10月 規劃送中央審議

110年6月 中央核定經費

113年7月 中央同意轉為正式工程

113年6月 完成基本設計

113年7月 完成細部設計

113年9月25日 動工

114年2月28日 至今預計進度 53.56% 實際進度 55.19%