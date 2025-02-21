集集大圳護岸投入670萬改善完工　 防洪、景觀、生態兼備

▲集集大圳護岸改善完工。（圖／集集鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

集集大圳為集集鎮重要的排水系統，因長期使用造成護岸逐漸老化、影響排水效能，甚至導致農田溢水問題；集集鎮公所因此啟動「集集大圳排水幹線護岸改善應急工程」，總計投入670萬元，陸續於去年底和今年1月完工、驗收，以強化排水功能、減少水災風險，也將為居民提供更安全、優美的生活環境。

鎮公所表示，此次護岸改善工程不僅聚焦於提升排水能力，更納入生態景觀設計：工程採用「複合型重型生態擋土磚護岸」，有效減少生態衝擊，並選用台灣原生植物月桃進行綠化，美化環境並增強生態多樣性。

鎮公所說明，本工程獲中央補助549萬4000元，占總經費的82%，其餘地方自籌款由南投縣政府補助，工程範圍涵蓋集集大圳排水幹線3K+580至3K+760區段，於2024年12月19日完工，並在今年1月2日驗收；工程團隊由永緒工程顧問有限公司負責設計與監造，施工則交由勝方營造有限公司，確保工程品質與環境永續兼顧。

集集鎮長吳大村說，鎮公所未來將持續關注水利設施維護與景觀優化，讓大圳不只是排水設施，更成為當地重要的生態廊道，為集集居民帶來更舒適的居住環境。