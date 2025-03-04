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0121地震災後重建教育局確保學生安心就學　全力守護學子身心健康

▲0121嘉義大埔地震已過1個月，台南市教育局持續關心受災學生，透過心理輔導、就學用品協助及家庭關懷等行動，全力確保就學無虞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲0121嘉義大埔地震已過1個月，台南市教育局持續關心受災學生，透過心理輔導、就學用品協助及家庭關懷等行動，全力確保就學無虞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121嘉義大埔地震已過1個月，台南市教育局持續關心受災學生，透過心理輔導、就學用品協助及家庭關懷等行動，全力確保就學無虞，讓學子安心返回校園，穩定學習。

黃偉哲市長表示，在地震發生過後，教育局學生輔導諮商中心已第一時間啟動危機應變機制，除了開學日進駐重災學校做全面安心班輔外，更主動篩選紅、黃單名單、校方通報及原有特殊個案，鎖定需要關懷的學生，關注「居住狀況」、「就學用品」、「經濟需求」、「心理輔導」等問題，並定期召開列管會議。截至目前，持續追蹤輔導楠西國中等11校（含幼兒園）共123名學生，確保受災學子獲得即時支持。

▲0121嘉義大埔地震已過1個月，台南市教育局持續關心受災學生，透過心理輔導、就學用品協助及家庭關懷等行動，全力確保就學無虞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，對於震後學生可能面臨創傷後壓力症候群（PTSD），表現出情緒低落、焦慮、易驚嚇、注意力不集中或學習退步等症狀，輔諮中心已設計「震後關懷檢傷表」，提供教師與家長進行觀察，篩檢可能有創傷反應的學童，並將於三月起全面啟動各校焦點小團體，規劃至少一個月的團輔課程，適時提供進一步心理輔導，確保孩子順利度過震後適應期。

為幫助學生與家長更有效地進行心理調適，輔導諮商中心也特別設計震後安心圖卡「五瓣揪安心」，內容涵蓋五個關鍵概念：「安、靜、能、繫、望」，「安」代表保持正常作息、避免過度接觸不安訊息，確保身心安全；「靜」代表從事放鬆活動，維持內心平靜；「能」代表做擅長的事、幫助他人，肯定自己，找回控制感；「繫」代表與親友、師長保持聯繫，彼此關心，獲得情感上的支持；「望」代表正面思考、閱讀溫暖故事，保持對生活的樂觀與希望。這套圖卡將公告至各校，供學生、教師及家長使用，希望透過簡單易懂的方式，幫助孩子們在日常生活中找到安定感，減緩焦慮與不安情緒。

▲0121嘉義大埔地震已過1個月，台南市教育局持續關心受災學生，透過心理輔導、就學用品協助及家庭關懷等行動，全力確保就學無虞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局強調，學童的心理健康與學習權益至關重要，未來將持續關注災區學生需求，提供多方支持，陪伴學子一步步走出震後陰霾，重建安心學習環境。

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