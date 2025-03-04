雲林偏鄉在地求職新據點　虎尾就服中心水林台新址啟用

▲水林就服台搬新家，不僅提升在地勞動服務的可近性，也強化中央與地方的互動，共同為鄉民創造更友善的就業環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

勞發署雲嘉南分署虎尾就業中心為提供鄉民更便利的就業服務，水林就業服務台於3月3日起正式遷至水林鄉顏思齊故事館，新址鄰近市區、交通便利，且緊鄰當地廟宇顏厝寮佑真府，鄉民求職有保庇，水林就業服務台指出，近期將舉辦小型聯合徵才，活絡地方勞動力發展。

勞動力發展署雲嘉南分署劉邦棟分署長與雲林縣水林鄉鄉長許山埜積極促成水林就服台搬新家，雙方合作下，不僅提升在地勞動服務的可近性，也強化中央與地方的互動，共同為鄉民創造更友善的就業環境。未來，水林就業服務台將持續提供職缺媒合、就業諮詢及職涯輔導等服務，期盼透過這次遷址，不僅協助更多人找到理想工作，也讓顏思齊故事館成為水林鄉民共同的情感連結中心。

劉邦棟表示，水林鄉公所的大力支持，讓就業服務更加便利與深化，並形容，就像水林台旁的朱府千歲，民眾平日來此祈求家庭平安、工作順利，若有天有尋職需求，想起廟宇旁的就服台，或許就能因此找到新的工作機會。亦期盼此不僅是一個服務場所，更能成為鄉親交流資訊、連結情感的重要據點，讓求職民眾在尋找工作機會的同時，也能感受到社區的溫暖與支持。

水林鄉公所機要秘書呂淑雲表示，過去擔任勞動部「就業多媽媽」期間，曾協助水林、北港一帶的海線居民媒合工作，深刻體會到就服台對失業民眾的重要性。因此，由她協助就服台選址規劃，期盼未來能結合鄉公所資源，提供更完善的就業服務，讓在地鄉親與異鄉遊子都能在水林找到合適的工作機會。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心說明，將於3月26日上午辦理一場小型現場徵才活動， 邀請和德昌股份有限公司(麥當勞)、阿甘薯叔有限公司等合計7家企業聯合徵才，歡迎求職民眾踴躍參加，更多資訊可洽詢水林就業服務台05-7850600或虎尾就業中心05-6330。

▲水林就業服務台於3月3日起正式遷至水林鄉顏思齊故事館，新址鄰近市區、交通便利。（圖／記者游瓊華翻攝）