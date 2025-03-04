新光櫃哥櫃姐看過來　台中王品、三井LaLaport徵才...薪資最高70K

▲新光三越氣爆發生至今多日，台中市政府針對百貨服務業舉辦徵才活動，包括王品集團、三井LaLaport都開出職缺 。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中新光三越氣爆發生至今已經20天，館方持續啟動第二賣場計畫，但許多品牌支撐不下去，陸續傳出資遣消息。台中市政府針對百貨、服務業特地舉辦徵才活動，攜手麗寶Outlet Mall、LaLaPort、繼光香香雞、輕井澤集團及台灣壽司郎、王品等75家次廠商，提供超過3000個工作機會，其中王品以及知名按摩產品OSIM都開出最高7萬元薪資招兵買馬，有興趣的民眾可把握機會。

台中市勞工局指出，針對因新光案有轉職需求的市民朋友，規劃5場次百貨及服務業主題徵才活動，有多家餐飲業提供儲備幹部、廚務主任、餐飲服務員職缺，其中連鎖餐飲龍頭「王品集團」祭出上看7萬元高薪招募鍋物品牌儲備店長及主廚；連續多年獲米其林一星肯定的「添好運」提供起薪5萬元的主廚及經理職缺；另外零售及服務業者招募營運主管、樓面營業管理員、銷售人員，其中知名按摩產品OSIM同樣開出最高7萬元薪資，歡迎求職者踴躍投遞履歷，把握就業機會。

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台中市就業服務處補充說明，5場次徵才活動分別為3月12日下午2時在北屯區四里聯合活動中心；3月22日上午10時在國立中興大學惠蓀堂；3月26日下午1時30分在市政府文心樓1樓；4月11日上午9時30分在沙鹿就業服務站；4月18日下午1時30分在LaLaPort北館，現場也提供「青年就業獎勵」、「壯世代就業獎勵」及「婦女再就業」等多種方案諮詢及登記，詳情請至台中市就業服務處官網查詢(https:// gov.tw/XJo)，或洽台中市就業服務處04-22289111轉36100洽詢。