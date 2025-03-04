日本蔬菜價格飆升　農糧署助攻台灣甘藍拓展外銷版圖

▲日本甘藍主產地愛知縣減產30%，需求殷切，貿易商積極向台灣訂購甘藍。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

2月份開始進入國產甘藍(高麗菜)盛產期，今年冬季氣溫低，適合蔬菜生長，且病蟲害少，品質大幅提昇；而日本因大雪影響，甘藍主產地愛知縣減產30%，需求殷切，貿易商積極向台灣訂購甘藍，農業部農糧署已輔導7家產地農民團體配合貿易商加強海外拓銷，預計外銷至日本及其他國家86櫃1,548公噸甘藍。

農糧署輔導嘉禾益果菜生產合作社及中華民國果菜合作社聯合社攜手合作共同開拓外銷通路，將台灣甘藍銷往日本，今（4）日進行封櫃儀式。農糧署說明，日本因受極端氣候影響，甘藍等蔬菜收成不佳，菜價高居不下，其中甘藍價格上漲2.6倍、結球白菜漲2.5倍、結球萵苣漲1.6倍，蔥與白蘿蔔也上漲達1.5倍。

▲3至4月份陸續有7家農民團體，預計外銷86櫃1548公噸甘藍。（圖／記者游瓊華翻攝）

因此日本蔬菜需求殷切，趁此把握外銷契機，積極行銷台灣甘藍，也讓正缺蔬菜的日本友邦能夠品嚐最「對時」的台灣蔬菜。除今日封櫃啟航，另3至4月份陸續有二崙果菜生產合作社、麥寮果菜生產合作社、北斗合作農場、下湳果菜生產合作社、新湖合作農場及青信果菜生產合作社等7家農民團體，預計外銷86櫃1548公噸甘藍，外銷至加拿大、新加坡及杜拜等國家。

農糧署表示，冬季為國產甘藍最鮮甜的時節，加上今年冬季氣溫較低，且低溫時間長，因此品質較往年好。農曆春節後各產地陸續進入春耕，平地甘藍產季也逐漸進入尾聲，呼籲國人多加選購國產甘藍，把握這一季的鮮甜美味。

▲農糧署輔導嘉禾益果菜生產合作社及中華民國果菜合作社聯合社攜手合作共同開拓外銷通路，將台灣甘藍銷往日本，今日進行封櫃儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

