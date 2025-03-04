最高月薪10萬！台中130廠商聯合徵才9千人　海底撈也有缺

▲台中市勞工局三月份聯合徵才，總計130家廠商加入，提供月薪最高10萬元優渥條件。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市勞工局舉辦3月系列徵才，邀集新夥伴科技、旭東機械及矽品精密、海底撈、全家便利商店、特力屋等130家次廠商共襄盛舉，辦理30場徵才，當中還設置「婦女就業服務專區」，提供超過9000個職缺，當中包括薪資上看10萬元的大數據、AI軟體及程式軟體工程師職缺。

勞工局長林淑媛表示，3月8日為國際婦女節，勞工局積極辦理徵才活動提供婦女多元職缺外，也運用勞動部「婦女再就業計畫」資源，針對退出勞動市場180日以上之婦女，經推介連續就業滿90天，最高可請領3萬元；此外，為鼓勵雇主提供工時調整或部分工時工作，並僱用重返職場的婦女，提供每一職缺每月3千元的工時調整獎勵，最長可申領12個月。

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勞工局指出，3月系列徵才廣邀多元熱門產業，其中專長高效能大數據分析及AI科技運用的「新夥伴科技」，開出薪資上看10萬元的大數據、AI軟體及程式軟體工程師職缺，專研自動化精密設備的「旭東機械」，開出薪資上看8萬8千元的自動控制工程師職缺，積體電路封裝及測試大廠「矽品精密」，則提供薪資最高6萬9千元的設備助理工程師職缺。

勞工局表示，今年度首場服務業聯合徵才將於3月12日在北屯區四里聯合活動中心辦理，而上半年最大場「富市台中‧就業成功」就業博覽會也緊接著在3月22日於國立中興大學盛大登場，兩場次皆邀請百貨及服務業廠商參與徵才，釋出多項職缺，以協助求職民眾媒合就業，而針對此次新光三越爆炸事件受影響之勞工，如有轉職需求，也歡迎把握機會，踴躍參加。