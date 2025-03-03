建立友善交通宜居城鄉　雲林縣府、中央攜手改善莿桐人行環境　

▲縣府今日會同立委張嘉郡、莿桐公所、鄉代會、縣府交通工務局等單位，現勘莿桐鄉莿桐北路一段及莿桐南路一段「永續提升人行安全計畫」，縣長張麗善指示交通工務局協助公所落實該計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

縣長張麗善今（3）日會同立委張嘉郡、莿桐公所、鄉代會、縣府交通工務局等單位，現勘莿桐鄉莿桐北路一段及莿桐南路一段「永續提升人行安全計畫」，指示交通工務局協助公所落實該計畫，且須兼顧行人休憩散步安全，及汽、機車與農民作業等其他用路權益，提升莿桐鄉交通網絡品質。

莿桐鄉莿桐北路一段及莿桐南路一段等路段東側缺乏人行步道，且鋪面凹凸不平，影響安全。鄉代會主席林弼昇等地方人士透過立委張嘉郡爭取納入內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」，核准補助4312萬，縣府全額負擔588萬地方自籌款，投入營造友善安全交通環境。



莿桐鄉公所工務課長張常君表示，該計畫總工程經費約4900萬元。工程內容包括拓寬人行道、設置專用人行道、建立公共植栽綠帶、改善危險路口，並重新配置車道寬度等。並針對長輩及居民行走安全需求，改善路側障礙、三處危險路口，建立友善交通環境。

張麗善指出，這項計畫已考量行人安全與行走舒適，建議公所進一步考量汽、機車通行便利性，及毗鄰道路農田農民作業需求，再徵詢居民意見，並透過現代工程技術予以克服，讓此工程計畫發揮最大的價值與效果，縣府也會全力配合支持。

立委張嘉郡表示，莿桐鄉莿桐南路一段、莿桐北路一段不僅是莿桐主要道路，兩側廣植莿桐樹，是非常優美一條道路，且連結莿桐公園等休憩點。希望工程完成後能提供居民散步、親子共融的道路，提升生活品質與交通。

▲莿桐鄉莿桐北路一段及莿桐南路一段等路段東側缺乏人行步道，且鋪面凹凸不平，影響安全。。（圖／記者游瓊華翻攝）