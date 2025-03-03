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雲縣府推動低碳循環農業示範　有效改善土壤鹽化增進地力保護

▲雲林縣政府推動「低碳循環農業」，透過利用畜禽養殖再生水驗證對鹽化土地的復育潛力，促進土壤健康及地力回復。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府推動「低碳循環農業」，透過利用畜禽養殖再生水驗證對鹽化土地的復育潛力，促進土壤健康及地力回復。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府為解決土壤鹽化問題並實踐低碳循環經濟，積極推動「低碳循環農業」，透過利用畜禽養殖再生水驗證對鹽化土地的復育潛力，促進土壤健康及地力回復，希冀解決長期困擾雲縣及沿海地區土壤鹽化影響作物種植問題，為未來農業可持續發展提供創新解方。

執行計畫期間，針對「再生耕作地」與「鹽化耕作土地」進行一連串的土壤採樣分析，經過一個月的灌溉過程，結果顯示土壤的pH值趨於穩定，電導度處於適宜範圍，並與氮循環和有機質降解相關的微生物有顯著增加趨勢，顯示此低碳循環方式對土壤環境及地力保護存有正面影響，使用禽畜再生水灌溉後，土壤氮含量顯著提升，微生物群落更加豐富，有助於作物生長與抗病能力。

計畫處李明岳處長表示，利用畜禽養殖再生水取代灌溉水是一種資源循環的作法，並透過監測及持續優化再生水灌溉技術，確保技術具備可複製性，後續進一步探索再生水應用於不同作物與土壤環境的可能性，期望這項成果能成為其他地區復育鹽化土地的重要參考，未來可結合碳盤查與減排機制。

氣候變遷專案辦公室秘書林世媚說明，以科學依據驗證再生水在鹽化土地復育上的可行性，更為低碳循環農業提供具體數據支持。研究顯示，土壤中微生物活動更為活躍，提升土壤肥力並增強作物抗病性，有助於農業生態系統的改善。期待透過此技術，讓鹽化土地重新發揮價值，提高農業永續經營的可能性，並促進農業與環境保護的協同發展，為當地農民帶來更穩定的生產環境，減少傳統農業對水資源的依賴。

▲雲林縣政府推動「低碳循環農業」，透過利用畜禽養殖再生水驗證對鹽化土地的復育潛力，促進土壤健康及地力回復。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府推動「低碳循環農業」，透過利用畜禽養殖再生水驗證對鹽化土地的復育潛力，促進土壤健康及地力回復。（圖／記者游瓊華翻攝）
 

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關鍵字：

雲林低碳農業土地復育循環經濟環境保護

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