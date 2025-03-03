B2B模式助攻！「雲林良品」去年1.5億訂單　今年再戰東京食品展

▲雲林縣政府邀集縣內8家業者組成雲林良品館，共同參展2025年日本東京食品展。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

2025年日本東京食品展（Foodex Japan 2025）將於3月11日開幕，雲林縣政府持續將「雲林良品，必屬精品」推向國際。除邀集縣內8家業者組成雲林良品館共同參展外，縣長張麗善也將率領縣政府團隊與多家優秀農產企業及團體前往參訪，觀摩國際食品市場趨勢，為雲林良品開拓更多商機。

雲林縣政府今（3）日辦理行前記者會，與參展業者共同宣傳展現雲林農業的優勢與競爭力。包含新湖合作農場、虎尾農產生物科技生產合作社、富懋全球生技、馥得力有限公司、昇樺食品、瑞期食品、元進莊及洲星芸有限公司。此外，還有雲林縣農會整合縣內各農會團體共同展示各鄉鎮最優質的農特產，一起進軍日本市場。



縣長張麗善縣指出，雲林縣農業產值已連續多年居台灣之冠，作為台灣的糧倉，縣政府積極推動「雲林良品」品牌，強調農產品的安全、優質與國際競爭力，這次透過日本東京食品展，將雲林最好的農產與加工食品推向國際市場，進一步提升雲林品牌的全球影響力，並推動台日農產貿易的深度交流。



縣府農業處長魏勝德表示，去年雲林縣約獲1億5000萬後續訂單，有許多是透過現場展示下訂，這次藉由B2B方式，除讓我們產品測試國際市場，也讓大家更瞭解臺灣的產品並不差。我們期待這些合作能夠為雲林在地農民和企業帶來實質性的經濟效益，持續協助更多雲林優質農產品前進日本，提升雲林縣的國際知名度。

▲雲林縣政府這次透過日本東京食品展，將雲林最好的農產與加工食品推向國際市場，進一步提升雲林品牌的全球影響力，並推動台日農產貿易的深度交流。（圖／記者游瓊華翻攝）