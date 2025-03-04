屏東男投資被騙620萬　按件收費2500！求職者淪車手...當街被逮

▲屏東警分局逮獲林姓車手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子網路應徵工作，被詐騙集團誘騙擔任取款車手，向李姓被害人取款100萬元時，被屏東警分局員警埋伏逮獲，該警分局連同林男在內，最近兩週內已逮獲4名車手，都是網路應徵工作被騙擔任車手，每件收款成功，酬勞2500元，籲請民眾注意。

屏東李姓男子於113年12月中旬，在Facebook上看到投資廣告訊息，經私訊詢問對方以「高獲利投資賺錢」為誘餌，推介加入LINE投資群組，並在詐騙集團成員指示下，於2個月內，分別在屏東市區、高鐵左營站及高鐵台中站等地，與取款車手進行面交共計7次，被騙金額新臺幣620多萬元。

近日詐騙集團成員再續與李男相約，面交新台幣100萬元投資款項，他驚覺有異向屏東警分局報案，屏東分局偵查隊人員隨即指導他佯裝與之面交，成功逮捕林姓車手1人。

據悉，屏東警分局近2週內逮捕的4名車手，都是在網路上經人介紹工作後，再以網路面試合格後專職從事外務員(面交取款)工作，工作內容為依公司指派後搭乘高鐵、台鐵等前往指定地點向被害人面交取款，每成功取款一次即可有新臺幣2500元報酬。

分局長林明波表示，詐騙集團常以「高薪、無經驗」等方式吸引求職者，並透過網路面試降低求職者的警戒心，求職時應注意以下事項避免掉入求職陷阱:一、高薪求職：無經驗、高薪、輕鬆上班，二、假網路面試：只需線上面試，立即上班，三、交付銀行帳戶：公司需要驗證您的帳戶，四、付費求職：應徵前需繳保證金、訓練費等。求職時應提高警覺，謹慎查證公司背景，切勿輕易相信路不明的工作機會，避免成為詐欺集團的共犯。