少了美國差多少？援烏690億「是德國5倍」　議員：上萬人恐喪命

▲ 川普與澤倫斯基的會晤不歡而散。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國自2022年至去年底已向烏克蘭提供690億美元（約新台幣2.3兆）軍援，如今川普與澤倫斯基爭執過後暫停一切援助，引發烏國政界及輿論震驚與不滿，警告此舉對防禦帶來沉重打擊，將導致成千上萬人喪命。

根據德國智庫「基爾研究所」（Kiel Institute）數據，美國在俄烏戰爭期間對烏克蘭的軍事援助規模遠遠超越其他國家，以690億美元高居第一，達到第二名德國136億美元的5倍之多，第三名的英國則援助108億美元。且除武器與裝備外，美國還向烏克蘭提供大筆財政支持。

綜合BBC及《天空新聞》，烏克蘭政界及媒體界紛紛對美方中止軍援表達強烈不滿，國會議員阿列耶夫（Volodymyr Aryev）坦言這是「對國防的沉重打擊」；記者布扎克則（Taras Buzak）怒批，「川普就是克里姆林宮公開代理人，還談什麼改善關係？」部落客施韋茨（Leonid Shvets）更直言，「謝謝美國！你瘋了。」

議員岡恰連科（ Oleksiy Goncharenko）則指出，這項決定對烏克蘭來說是「災難性的」，將導致成千上萬人死亡，且將助長俄羅斯總統普丁氣勢，導致分歧擴大。他呼籲澤倫斯基「盡一切努力擺脫困境」，更稱他應該「向川普道歉」，以修補與美國的關係。

當被問及澤倫斯基是否該下台，岡恰連科回應，澤倫斯基2019年當選總統時就曾稱不會尋求連任，「我認為現在是時候提醒大家這一點，也許應該公開宣布戰爭結束後將舉行選舉。我認為他至少應該考慮不再參選。」